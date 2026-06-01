ಕುಟುಂಬ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಶರಣಾಗತ ನಕ್ಸಲರು: ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ರದ್ಧತಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಬೆಂಬಲ
ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ನಕ್ಸಲರು ಇದೀಗ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 1, 2026 at 11:37 AM IST
ಬಸ್ತಾರ್ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ನಕ್ಸಲರು ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೊಂದ ಬಯಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದ್ದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜಗದಲ್ಪುರದ ಮಹಾರಾಣಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಮೈಕ್ರೋಸರ್ಜಿಕಲ್ ವಿಧಾನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದು ನಕ್ಸಲರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದ ಬಸ್ತಾರ್ ಮಾವೋ ಮುಕ್ತವಾಯಿತು. ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಅಂತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಕ್ಸಲರು ಕೂಡ ಪುನರ್ವಸತಿಕರಣ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲರು ಇದೀಗ ನೆಲೆ ಕಂಡು ಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ಹೊಂದಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆಯಾಗ ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಶರಣಾದ ನಕ್ಸಲರು: ಮಾವೋ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ನೇಮಕವಾದ ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರುವ ಮಾವೋಗಳು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾವೋವಾದಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬಯಸಿತು.
ಇದೀಗ ಮಾವೋವಾದ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶರಣಾದ ನಕ್ಸರು ಕುಟುಂಬ ಹೊಂದುವ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಂತೆ ಬದುಕಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಅವರು, ಈ ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ರದ್ದು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂತಾನಹರಣ ರದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಜಗದಲ್ಪುರದ ಮಹಾರಾಣಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮಾಜಿ ಮಾವೋ ರಾಜು ಸಲಾಂ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಮದುವೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದೆ. ಇದೀಗ ನಾನು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ಕಳೆಯುವ ಹಂಬಲವಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಲಾಂ 2003ರಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲೇ 2009ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮಾವೋವನ್ನು ವಿವಾಹವದರು. 2010ರಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲೇ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದೆ. ಇದೀಗ 2025ರಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಮಹಾರಾಣಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ರದ್ದು ಮಾಡಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲ್ ಶಂಕರ್ ಮುಚಕಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಕೃಷಿ ಕಾಯಕ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕುಟುಂಬ ಹೊಂದುವ ಹಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿಸಲು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಯುರಾಲಾಜಿ ತಜ್ಞರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಯೋಚಿತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಜಗದಲ್ಪುರದ ಮಹಾರಾಣಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮಾವೋಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಯುರಾಲಾಜಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಜಯ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ದೇಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಈ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಬಸ್ತಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾವೋಗಳು ಈ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದವು.
ಅದರಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಸ್ತರ್ ಐಜಿ ಸುಂದರರಾಜ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಣಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ಸಂಜಯ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು,
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 66 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು, ಅವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಜನರನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 30 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು, ನಂತರ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 30 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತಜ್ಞರು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಯುರಾಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ. ಸುಶೀಲ್ ರಥಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಯ್ಪುರ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಮಹಾರಾಣಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಮ್ಮುಖ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೇ 30 ರಿಂದ 70ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಧಾರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಅವರನ್ನು ಏಮ್ಸ್ ರಾಯ್ಪುರಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಆಡಳಿತ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು, ಶರಣಾದ ನಕ್ಸಲರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಮರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಶರಣಾದ ನಕ್ಸಲರ ಬದುಕು ಬದಲಾವಣೆ: ಪುನರ್ವಸತಿ ಪಡೆದ ಮಾವೋವಾದಿ ಶಂಕರ್ ಪೊಡಿಯಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಕ್ಸಲ್ ಸಂಘಟನೆಯು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ ನಂತರವೇ ಮದುವೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. 2008ರಲ್ಲಿ ತಾನು ಸಂಘಟನೆ ಸೇರಿದ್ದು, 2018ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದೆ. ಶರಣಾಗತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
