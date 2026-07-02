36 ತಾಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ 5 ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ: ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ!
ಅಂಗಾಂಗ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರಿಂದ ದಾಖಲೆ. ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ.
Published : July 2, 2026 at 6:08 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ರೋಗಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ, ಡೌಡೆನಮ್, ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ, ಸಣ್ಣ ಕರುಳು ಮತ್ತು ಬಲ ಕೊಲೊನ್ ಎಂಬ ಐದು ಅಂಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಪರೂಪದ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇದು ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯರ ದಿನವಾದ ಬುಧವಾರದಂದು ಈ ಅಪರೂಪದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ 36 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ಅಪರೂಪದ ಆನುವಂಶಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ತೆಲಂಗಾಣದ ರಾಜಣ್ಣ ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ 30 ವರ್ಷದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Just a couple of days after we celebrated #NationalDoctorsDay our doctors at Osmania General Hospital #OGH have scripted medical surgery history. Congratulations to all members of the team led by Dr Ch Madhusudan. pic.twitter.com/s1UOxQpDHn— Revanth Reddy (@revanth_anumula) July 2, 2026
ರೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ ಅಡೆನೊಮ್ಯಾಟಸ್ ಪಾಲಿಪೊಸಿಸ್ (ಎಫ್ಎಪಿ) ಇರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಜೀರ್ಣಾಂಗದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಪಾಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಲಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕೊಲೊನ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನ ಸುಮಾರು 60% ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ತೀವ್ರ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ತೂಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ತಪಾಸಣೆಯ ವೇಳೆ ಉಳಿದ ಸಣ್ಣ ಕರುಳು, ಡ್ಯುವೋಡೆನಮ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಬಹು ಪಾಲಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದವು. ಬಹು - ವಿಸ್ಕರಲ್ ಕಸಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ ರೋಗಿಯನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣದ ಜೀವನಂದನ್ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ: ಮೆದುಳು ಸಾವಿನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ 35 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅವರ ಕುಟುಂಬವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿತು. ವೈದ್ಯರು ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆ, ಡ್ಯುವೋಡೆನಮ್, ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ, ಸಣ್ಣ ಕರುಳು ಮತ್ತು ಬಲ ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದರು. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಯುವಕನಿಗೆ ಕಸಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ರೋಗಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ನಿಕಟ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
This National Doctors’ Day, NOTTO celebrates the healing hands that made history possible.— NOTTO (@NottoIndia) July 1, 2026
In a landmark achievement , the team at Government Osmania General Hospital & Osmania Medical College, Hyderabad successfully performed a rare five-organ (multivisceral) transplant… pic.twitter.com/qDnNEBFKkd
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಮಧುಸೂಧನ್, ಅರಿವಳಿಕೆ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮಾಧವಿ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಂಡ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ.
ಮಲ್ಟಿ ವಿಸ್ಕರಲ್ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ವಿಧಾನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹು ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಅಂಗಗಳ ಏಕಕಾಲಿಕ ಕಸಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಅರಿವಳಿಕೆ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಕಸಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಿಖರವಾದ ಸಮನ್ವಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಗ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶ ಕಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (NOTTO) ಪ್ರಕಾರ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸೇರಿ ಕೆಲವೇ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಉಸ್ಮಾನಿಯಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ.
ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಿಎಂ ರೆಡ್ಡಿ ಅಭಿನಂದನೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ವಿಶಿಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎ.ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 36 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ರೋಗಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ನೀಡುವುದು ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನೀವು ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೀರಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯರ ದಿನದಂದು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಇಡೀ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ಯಶಸ್ಸು ತೆಲಂಗಾಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಇಡೀ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಉದಾತ್ತ ನಿಲುವಿಗಾಗಿ ದಾನಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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