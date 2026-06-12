ಏನಿದು ಫಾರ್ಮ್ 16?: ನೀವು ಈ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಾ?; ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ!
ಫಾರ್ಮ್ 16 ಎಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
Published : June 12, 2026 at 9:04 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 16 ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆತುರಪಡಬೇಡಿ. ಮೊದಲು ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇತರ ತೆರಿಗೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು: ಫಾರ್ಮ್ 16 ಎಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಾಗಿದೆ (ಟಿಡಿಎಸ್). ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ವಿಧಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಭಾಗ ಎ: ಈ ವಿಭಾಗವು ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಬಗ್ಗೆ, ಪಾವತಿಸಿದ ಸಂಬಳ, ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ತೆರಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷ, ಉದ್ಯೋಗ ಅವಧಿ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವೇತನ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನ್ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಭಾಗ ಬಿ: ಈ ವಿಭಾಗವು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಬಳದ ಅಂಶಗಳು, ಕಡಿತಗಳು ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಫಾರ್ಮ್ 16A: ಇದು ಬಡ್ಡಿ, ವೃತ್ತಿಪರ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಬಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಮಿಷನ್ಗಳಂತಹ ಸಂಬಳವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ TDS ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು TDS ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಂತರ ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫಾರ್ಮ್ 16 ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ 16A ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದರೂ, ಅವು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದಿರಬಹುದು.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, PAN ಸಂಖ್ಯೆ, ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು ಫಾರ್ಮ್ 16 ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ 16A ನಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ದೋಷಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಹೆಸರು, PAN, TAN ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಭಾಗ A ಮತ್ತು B ಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು TDS ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಚೀಟಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು HRA, LTA, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳಂತಹ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡಿತಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ಮ್ 16 100% ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
AIS ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ 26AS ನೊಂದಿಗೆ: ಫಾರ್ಮ್ 26AS ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿಧಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಾರ್ಷಿಕ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿಕೆ (AIS) ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಫಾರ್ಮ್ 16ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸದಿರುವ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಲಾಭಾಂಶಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ 26AS ಮತ್ತು AIS ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫಾರ್ಮ್ 16ರಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಲಾದ ಆದಾಯವು AIS (ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿಕೆ) ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ 26AS ನಲ್ಲಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು AIS ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಫಾರ್ಮ್ 16ರಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕು. AIS ನಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ವರದಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂತಹ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ತಪ್ಪಾದ ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ, ತೆರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವರೆಲ್ಲರಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ 16 ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಡಿತವನ್ನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ, ಹಿಂದಿನ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೊಸದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ತಪ್ಪಾದ TDS ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ನಂತರ ನೀವು ದಂಡ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಫಾರ್ಮ್ 16 ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸಿದ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕ ದಾಖಲೆಗಳಾದ ಫಾರ್ಮ್ 26AS ಮತ್ತು AIS ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ನಿಖರವಾದ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದರೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
ನೆನಪಿಡಿ:
- ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ 16 ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ 16A ಅನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು.
- ನೀವು ಬಹು ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಫಾರ್ಮ್ 16 ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಡಿ.
- ವಿದೇಶಿ ಆದಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಖರವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ಮ್ 16 ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ 16A ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಂತಹ ಆದಾಯವುವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈಗಷ್ಟೇ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭೀಸಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ