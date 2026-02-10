‘ನರವಾಣೆ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ‘: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಂ.ಎಂ. ನರವಾಣೆ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.
Published : February 10, 2026 at 3:31 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಂ.ಎಂ. ನರವಾಣೆ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ 'ಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ' ಕುರಿತ ವಿವಾದ ಇನ್ನೂ ತಣಿದಿಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದರ ಪ್ರಕಾಶನದ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿರುವ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ರಾಂಡಮ್ ಹೌಸ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಓದಿರಿ ಎಂದು ಖುದ್ದು ನರವಾಣೆ ಅವರೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ನಂಬಬೇಕು" ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾರು? : ಇಂದು ಸಂಸತ್ತಿನ ಹೊರಗೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ, "ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನರವಾಣೆ ಅವರೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ. ಮುದ್ರಣ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರತಿ ವಿತರಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದರು.
#WATCH | On Delhi Police files FIR to investigate alleged circulation of former Army chief General MM Naravane's (Retd) unpublished book, LoP Lok Sabha Rahul Gandhi says," here is a tweet from mr naravane which says -"just follow the link to my book". the point i am making is -… pic.twitter.com/zeHbtzJpjJ— ANI (@ANI) February 10, 2026
"2023 ರಲ್ಲಿ ನರವಾಣೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ "ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಈಗ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಲಿಂಕ್ ಅನುಸರಿಸಿ. ಖುಷಿಯಿಂದ ಓದಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನರವಾಣೆ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸುಳ್ಳೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸುಳ್ಳೋ?. ಪ್ರಕಾಶಕರು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
Hello friends. My book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind pic.twitter.com/VCiLiZOWIi— Manoj Naravane (@ManojNaravane) December 15, 2023
ರಾಹುಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಟೀಕೆ: "ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶಕ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಸದನದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವಿರುದ್ಧ ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿ ಮಂಡಿಸಬೇಕು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಸಂಸದೀಯ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ" ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಗಿರಿರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವು ಎಲ್ಲಾ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅನಧಿಕೃತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅವರು ಇಡೀ ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನೇ ಅವಮಾನಿಸಿದರು. ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ರಾಂಡಮ್ ಹೌಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಅನಧಿಕೃತ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ" ಎಂದರು.
#WATCH | Delhi: On Delhi Police files FIR to investigate alleged circulation of former Army chief General MM Naravane's (Retd) unpublished book, RJD MP Manoj Jha says, " ... don't blame delhi police for this as they are following orders given from above... i saw a notification… pic.twitter.com/OHKAlA51xY— ANI (@ANI) February 10, 2026
ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು: ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಮುದ್ರಣವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಅಕ್ರಮ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವರದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ.
