ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನ ಚಾಲಿತ ಶಟಲ್ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ
ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ಶುಕ್ರವಾರ ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಸ್ಟಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ - ಚಾಲಿತ ಶಟಲ್ ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
By ANI
Published : May 15, 2026 at 1:36 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ (DMRC) ಶುಕ್ರವಾರ ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಸ್ಟಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ - ಚಾಲಿತ ಶಟಲ್ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (IOCL) ಡಿಎಂಆರ್ಸಿಗೆ ಎರಡು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹೈಡ್ರೋಜನ್-ಇಂಧನ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ 35 ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನೈಜ-ಸಮಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಣೆಗಾಗಿ GPS-ಆಧಾರಿತ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಿಸಿಟಿವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗೆಜೆಟೆಡ್ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪೀಕ್ ಕಚೇರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಟಲ್ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಎಂಆರ್ಸಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು) ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಶಟಲ್ ಬಸ್ ಸೇವೆಯು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6:30 ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
"ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.30 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6.30 ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಟ್ರೋವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಸ್ಥಿರ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಎಲ್ಲೆಡೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೊನೆಯ ಮೈಲಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೊನೆಯ ಮೈಲಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಆಧಾರಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ H2O ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು IOCLಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅವು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿವೆ. ಈಗ, ಇವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿರುವ DMRC ನಿಲ್ದಾಣಗಳಾದ ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ - ಸರ್ಕಾರಿ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಶಟಲ್ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು" ಎಂದು ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
