ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರು ವಿಂಗಡನೆ ಮಸೂದೆಗೆ ಡಿಎಂಕೆ ಬೆಂಬಲ; ಸಂಸದರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ದ್ರಾವಿಡ್ ಪಕ್ಷ
DMK Supports Delimitation Bill: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರು ವಿಂಗಡನಾ ಮಸೂದೆಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಡಿಎಂಕೆ ನಿರ್ಣಯ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ.
Published : November 28, 2026 at 11:59 AM IST
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮರುವಿಂಗಡನಾ ಮಸೂದೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೆತ್ರ ಕಳಗಂ (ಡಿಎಂಕೆ) ಪಕ್ಷ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ಎರಡು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಸೂದೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಸೂದೆಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಎಂಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 30ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರು ವಿಂಗಡನೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಂಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ನಿಲುವಿನ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು, ಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ತುರ್ತು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯು ಇಂದು ಚೆನ್ನೈನ 'ಅಣ್ಣಾ ಅರಿವಾಲಯಂ'ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಮೊಳಿ, ಎ. ರಾಜಾ ಮತ್ತು ದಯಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಸಂಸದರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಷರತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕರದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರು ವಿಂಗಡನಾ ಮಸೂದೆಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಡಿಎಂಕೆ ನಿರ್ಣಯ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಡಿಎಂಕೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ:
ತಮಿಳುನಾಡು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ: ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಂದಿರುವ 7.18ರಷ್ಟು ಪ್ರಾತಿನಿಥ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ,
ಮುಂದಿನ 25ವರ್ಷ ಇದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಮಾಣ ಮುಂದುವರಿಕೆ: 1971ರ ಜನಗಣತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಅನುಪಾತವು, ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು.
ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಬಲ: ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ 22 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ 8 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ್ ನೀದಿ ಮೈಯಂನ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ಡಿಎಂಡಿಕೆಯ ಸುಧೀಶ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಸಂಸದರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಟಾಲಿನ್, ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣಾ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಂಡಿಸಿದಾಗ ಡಿಎಂಕೆ ಯಾವ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.
ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆಯ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಮೊದಲಿಗರು. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದೆವು. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ನಾಯಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆವು.
ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಸಮಾಲೋಚಿಸದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ಅವರು ನಿಗೂಢ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ತಂದರು. ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಲು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀಡದೆ ಆತುರಾತುರವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಆ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೋಲಿಸಿದೆವು.
ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದೆವು. ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರೂ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು 2024ರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ನಿರ್ಣಯವೊಂದರ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆವು.
ನಾವು ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿರದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಉತ್ತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದು ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಜಯವಾಗಿದೆ.
ನಾವು ಈಗ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆಲ 1971ರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವ ಬದಲು ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಜನಗಣತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆಯೇ ಈ ಮಸೂದೆ ಬಂದಿದೆ.
ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ ಎರಡೂ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೃಢವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು; ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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