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'ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಹುಲ್'​: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಎಂಕೆ ಆಕ್ರೋಶ

ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿರುವ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಇದೀಗ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಡವಾಗಿ ಆದ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಎಂದು ಡಿಎಂಕೆ ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದೆ.

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ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 16, 2026 at 11:36 AM IST

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ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್,​ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಡಿಎಂಕೆ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದೆ.

ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಜತೆ ಚುನಾವಣಾಪೂರ್ವ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮುಂದೆ ಟಿವಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ಟೀಕಿಸಿದೆ.

ಡಿಎಂಕೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಮುಖವಾಣಿ 'ಮುರಸೊಲಿ'ಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಡೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಇದೀಗ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಡವಾಗಿ ಆದ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಎಂದು ಕುಹುಕವಾಡಿದೆ.

ಜೂನ್​ 11ರಂದು ನಡೆದ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಪಕ್ಷಗಳು, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ (ಎಸ್‌ಪಿ) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳ (ಆರ್‌ಜೆಡಿ) ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದವು. ಇದು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಭಂಗಗೊಳಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಡಿಎಂಕೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಕೇರಳ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆ ಪ್ರಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್​, ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್​ ಅವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ರಹಸ್ಯ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರವೂ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿತ್ತು.

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TAGGED:

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