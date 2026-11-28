ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರು ವಿಂಗಡನಾ ಮಸೂದೆಗೆ ಡಿಎಂಕೆ, ಎನ್ಸಿಪಿ-ಎಸ್ಪಿ ಬೆಂಬಲ; ಮೂರನೇ ಎರಡು ಬಹುಮತದತ್ತ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ
ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಹುಮತ ಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಈ ಮಿತಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.
By ANI
Published : November 28, 2026 at 1:50 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೆತ್ರ ಕಳಗಂ (DMK) ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ-ಶರದ್ಚಂದ್ರ ಪವಾರ್ (NCP- SP) ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರು ವಿಂಗಡನೆಯ ಮಸೂದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಸದರ ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸುಮಾರು 320 ರಿಂದ 350ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಾಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ 540 ಸದಸ್ಯರು ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ, ಈ ಬೆಂಬಲವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 360 ಮತಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, 10 ಮತಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಹುಮತ ಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಈ ಮಿತಿ ನಿರ್ಧರವಾಗಲಿದೆ.
22 ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡಿಎಂಕೆ, ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಪಾಲು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಎಂಟು ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎನ್ಸಿಪಿ-ಎಸ್ಪಿ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಜಿತೇಂದ್ರ ಅವ್ಹಾದ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಪಕ್ಷವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಿದೆ ಎನ್ಡಿಎ ಬಲ: ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 320 ಸಂಸದರ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ 241 ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಅದರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಗುಂಪುಗಳ ಸಂಸದರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಎಂಕೆಯ 22 ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಪಿ-ಎಸ್ಪಿ ಪಕ್ಷದ 8 ಸಂಸದರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರೆ, ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯಾಬಲವು ಸುಮಾರು 350ಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
4 ಸಂಸದರ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬಲ 354ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ, 6 ಮತಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಸದನದ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಬಹುಮತ ಹಾಗೂ ಹಾಜರಿದ್ದು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸದಸ್ಯರು ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಗೈರುಹಾಜರಾದರೆ, ಅದು ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಎಪ್ರಿಲ್ 17ರಂದು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆಯಾದಾಗ ಮಸೂದೆಯ ಪರವಾಗಿ 298 ಮತಗಲು ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 230 ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು.
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