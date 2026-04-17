'ಕಪ್ಪು ಕಾಳಿ ಮಾತೆಯ ಸಂಕೇತ': ಪ್ರಧಾನಿ 'ಕಾಲಾ ಟೀಕಾ' ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕನ್ನಿಮೋಳಿ ತಿರುಗೇಟು

ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಎಂಕೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.

DMK's Kanimozhi hits back at PM, says black is colour of goddess Kali
ಡಿಎಂಕೆ ಸಂಸದೆ ಕನ್ನಿಮೋಳಿ (ANI)
Published : April 17, 2026 at 2:43 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಡಿಎಂಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಸದನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು 'ಕಾಲಾ ಟೀಕಾ' (ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ದುಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ)ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂದು ಡಿಎಂಕೆ ಸಂಸದೆ ಕನ್ನಿಮೋಳಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದು, ಕಪ್ಪು ಎಂಬುದು ಕಾಳಿ ಮಾತೆಯ ಸಂಕೇತ. ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷ ಡಿಎಂಕೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮೀಸಲಾತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಎಂಕೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ದುಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಕಾಲಾ ಟೀಕಾದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.

ಇಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕನ್ನಿಮೋಳಿ, ಅವರು(ಪ್ರಧಾನಿ) ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಧ್ವಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕಪ್ಪು ದೃಷ್ಟಿ ಹಚ್ಚುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಡಿಎಂಕೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಯಕ ಪೆರಿಯಾರ್ ಅವರ ಬಣ್ಣವೂ ಕಪ್ಪು, ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಲು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಎಂಕೆ ನಿಲುವೇನು?: ಡಿಎಂಕೆ ಸಂಸದರು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, 2029ರ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.33ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗಿರುವ 543 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್‌ ವಿಂಗಡನೆಯನ್ನೂ ವಿಲೀನ ಮಾಡಿದೆ. ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಂಗಡನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಕನ್ನಿಮೋಳಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

'ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ': 2021ರಲ್ಲಿ ಅವರು(ಎನ್‌ಡಿಎ) ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದರು. ಈಗ ಹಳೆಯ ಜನಗಣತಿಯಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಂಗಡನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಮಧ್ಯೆಯೇ ವಿಶೇಷ ಸಂಸತ್​ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾಯ್ದೆ-2023 ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೇನಿತ್ತು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಕನಿಮೋಳಿ, ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಂಗಡನೆ ಮಸೂದೆ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟ ರಚನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

