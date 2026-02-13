ನಿಮಗೆ ಮತ ಹಾಕಲು ಹಣ ನೀಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಳ್ಳೆ ಊದಿ: ವಿಜಯ್ ಕರೆ
ಸೇಲಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್, ನಿಮಗೆ ಮತ ಹಾಕಲು ಹಣ ನೀಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಳ್ಳೆ ಊದಿ ಎಂದು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : February 13, 2026 at 4:30 PM IST
ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಘೋಷಿಸಿರುವುದನ್ನು ತಮಿಳಿಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬೇಸಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೇಲಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಸಿಕ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. 1 ಸಾವಿರದಂತೆ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು 'ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್' ಅಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 2 ಸಾವಿರ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 5 ಸಾವಿರ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾಸಿಕ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣವಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ (ಟಿವಿಕೆ) ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಈ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
"ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬೇಸಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅವರು, "ಇಂತಹ ಗಿಮಿಕ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಡಿಎಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಂತುಹೋಗಿವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಪಿ ನೇಮಕವನ್ನು ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಯಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷವೇ ಜನರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಪರ್ಯಾಯ ಪಕ್ಷ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನನ್ನ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪಣಯೂರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳುವವರಿಗೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?. ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ನನ್ನ ಮನೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 8 ಕೋಟಿ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು. ತಮಿಳುನಾಡು ಇತರರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನನಗೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿನಾಡು. ಡಿಎಂಕೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಹಿಸದೇ ಏನೇನೋ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಹೊರೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಹಣಕೊಟ್ಟರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ: ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದೆಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಬಂದ ನಂತರ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಾವಿರ, ಐದು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಮಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಹಣ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಳ್ಳೆ ಊದಿರಿ. ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿ ಎಂದರು.
ನಮ್ಮ ಮತ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಶಿಳ್ಳೆ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನಾವು ಮೋಸ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಮತ ಕೇಳಲು ಬಂದಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ: ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲದರ ಆಧಾರ. ಎಲ್ಲದರ ಶಕ್ತಿಯೂ ಹೌದು. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದಾಗ, ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಯಾರೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಇಂದು ನಾನು ಮತ ಕೇಳಲು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಲು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಲು ನಾನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಜನರಿಗಾಗಿ ನಾನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ತಪ್ಪೇ? ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಭೆ-ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ರಾಜಕಾರಣವಲ್ಲದೇ ಮತ್ತೇನು ಅಲ್ಲ. ಪಿತೂರಿಗಾರರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಪಿತೂರಿ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ದೂಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಳೆಯ ಮೈತ್ರಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹಲವರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿಜಯ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಮಿಳುನಾಡು: 1.31 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ₹5,000 ಹಾಕಿದ ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರ