'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಇರಿದಿದೆ' ​: TVKಗೆ 'ಕೈ' ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷ ಡಿಎಂಕೆ ಕಿಡಿ

I.N.D.I.A ಕೂಟ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಎಂಕೆ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್​​ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಬಹಿರಂಗ ಕಾದಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION RESULT
ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸ್ಟಾಲಿನ್​ (IANS)
Published : May 6, 2026 at 1:37 PM IST

ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ನಟ ವಿಜಯ್​ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿವಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಇತರೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಉಳಿದ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕೇವಲ 5 ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ವಿಜಯ್​ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮೊದಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ವರಸೆ ಬದಲಿಸಿದ್ದನ್ನು 'ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಇರಿದಂತೆ' ಎಂದು ಡಿಎಂಕೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಡಿಎಂಕೆ ವಕ್ತಾರ ಸರವಣನ್ ಅಣ್ಣಾದೊರೈ, "ಟಿವಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ವಯಂ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮೊದಲು ಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ನಿಷ್ಠೆ ಬದಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಇನ್ನೂ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಬೆರಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಶಾಯಿಯೂ ಅಳಿಸಿಲ್ಲ, ಅದಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಮೈತ್ರಿ ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲು ಡಿಎಂಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿತ್ತು. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಈ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೋಲಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದು ವಂಚನೆಯಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಅಂಕಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇವಲ 5 ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ 11-12 ಸ್ಥಾನಗಳು ಬೇಕು. ಅದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 2 ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಷವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ನಾಶಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ" ಎಂದೆಲ್ಲಾ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಪುಟಿದೇಳುತ್ತೆ: "ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಗಿದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ಸೋಲು ಕಂಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮತ್ತೆ ಪುಟಿದೇಳುವ ಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿದೆ. ಸೋಲು-ಗೆಲುವು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಪಕ್ಷ ಸೋತ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದಿದೆ. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ" ಎಂದು ಡಿಎಂಕೆ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್.ಎಸ್. ಭಾರತಿ ಅವರು 1991 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸೋಲನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಅಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ 234 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ, 1996 ರಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದು ಸ್ವಂತ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದೆವು. 7 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷ ಕಂಡಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದೃಢವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

