ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ತಪ್ಪಿಸಲು ಟಿವಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆವು: ಸ್ಟಾಲಿನ್
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ಬರಬಾರದು ಎಂಬ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಟಿವಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆವು ಎಂದು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : June 6, 2026 at 5:30 PM IST
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಟಿವಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನಾವು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆವು ಎಂದು ಡಿಎಂ ಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಂಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷವು ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿತು. ಆಗ ನಾವು, ನೀವು (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದರೆ ಹೋಗಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಕ್ಕು. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಎಂದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ಬರಬಾರದು ಎಂಬ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆವು. ಇಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಆ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಹಲವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಯೇ ನಾವು ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆವು ಎಂದು ಹಲವು ಕಡೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾವು ಮೇಲೇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಸೋತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕುಗ್ಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಗೆಲುವಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ವಿಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರೆಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಬಹುಮತದಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಟಿವಿಕೆಗೆ ಡಿಎಂಕೆಯ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿತ್ತು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ಸ್ಥಾನ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಿ ಸಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿತು.
ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 234 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ 108 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಟವಿಕೆ ಜಯಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಬಹುಮತ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಡಿಎಂಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪ್ರಗತಿಪರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (5), ಸಿಪಿಐ-ಎಂ (2), ಸಿಪಿಐ (2), ವಿಸಿಕೆ (2) ಮತ್ತು ಐಯುಎಂಎಲ್ (2) ವಿಜಯ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದವು. ಈ ಮೂಲಕ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ 118 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ದರಿಂದ ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿತ್ತು.
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