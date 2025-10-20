ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಯೋಧರಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ
ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ ಸೈನಿಕರು ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಪಟ್ಟರು.
Published : October 20, 2025 at 3:19 PM IST
ಜೈಸಲ್ಮೇರ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ: ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಯೋಧರು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮರಳು ದಿಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ನಾವು ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವವರೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಯವನ್ನು ಯೋಧರು ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಡೀ ದೇಶವು ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಾಗ, ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು, ಮಾಧುರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಪುತ್ರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಭದ್ರತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬಹುದು.
ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ದೀಪೋತ್ಸವ: ಭಾರತ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಗಡಿ ಹೊರಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರು ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಘರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕ ಕಣ್ಣುಗಳ ನಡುವೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದರು. ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಪರಸ್ಪರ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಕೇವಲ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮಾಧುರ್ಯ ಎಂದರು.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ನಂತರದ ಮೊದಲ ದೀಪಾವಳಿ ಇದು: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ದೇಶದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ದೀಪಾವಳಿಯಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆ, ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಖದಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿ ನಮಗೆ ವಿಜಯ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸವಾಯಿ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.
ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಮಹಿಳಾ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಸೈನಿಕರು ಸಹ ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಬಂದೂಕು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಜಾಗರೂಕ ಗಡಿಗಳು, ಈ ದೃಶ್ಯವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತುಂಬಿತು. ಮಹಿಳಾ ಸೈನಿಕರು ಗಡಿ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದರು.
ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಎನ್ನುವುದು ಮಹಿಳಾ ಸೈನಿಕರ ಮನದ ಮಾತು. ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರತ್ವದ ಮಾಧುರ್ಯ: ಗಡಿ ಹೊರಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಸೈನಿಕರು ಪರಸ್ಪರ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಪರಸ್ಪರ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದರು. ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿ, ನಾವು ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ನಡುವೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೈನಿಕರು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೂಲಕ ದೀಪಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು.
