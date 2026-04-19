ದಿವ್ಯ ವಿವಾಹ: ಒಡಿಶಾ ವಧು-ಕರ್ನಾಟಕದ ವರನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿಯ ಸರಳ ಮದುವೆ
ಕರ್ನಾಟಕದ ವರ - ಒಡಿಶಾದ ವಧು. ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿ, ಪರಿಸರದ ಕುರಿತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇವರಿಬ್ಬರು ದುಂದುವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ 'ದಿವ್ಯ ವಿವಾಹ'ವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 19, 2026 at 1:24 PM IST
ಭುವನೇಶ್ವರ್ (ಒಡಿಶಾ): ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿತನ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಹುತೇಕರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಎಂಬಂತೆ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮದುವೆಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೋಡಿಯೊಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಒಡಿಶಾದ ವಧು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ವರನ ಕುಟುಂಬದವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ, ತಲೆಸ್ಸೆಮಿಯಾ ರೋಗಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅಂತಃಕರಣ ಮತ್ತು ಅನಾಥರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಡಿಶಾದ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶುಭಶ್ರೀ ಶುಭಸ್ಮಿತಾ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್. ಅವರನ್ನು ವರಿಸಿದ್ದು, ಉಭಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದಕ್ಕೆ 'ದಿವ್ಯ ವಿವಾಹ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿವೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಜಾ ಅಥವಾ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದೆ, ದುಂದುವೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲದೆ ಮದುವೆ ನೆರವೇರಿದೆ. ಈ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ.
ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ವಿವಾಹವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಧುವಿನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಬೇನುಧರ್ ಸೇನಾಪತಿ, “ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಗತಿಕರು ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆವು. ಮೊದಲ ದಿನ, ಥಲಸ್ಸೆಮಿಯಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಡೆಸಿದೆವು. ಎರಡನೇ ದಿನ, ಶನಿವಾರ (ಎಪ್ರಿಲ್ 18), ನಾವು ಅನಾಥರಿಗಾಗಿ 'ವಸ್ತ್ರ ಸೇವೆ'ಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೆವು. ಇಂದು (ಎಪ್ರಿಲ್ 19) 'ಸಬುಜಾ ಸೈಸಾಹಬ್', ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಇದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಸಿರು ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಲು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ”ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸೇನಾಪತಿ, ಥಲಸ್ಸೆಮಿಯಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ರಕ್ತ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ, ಮಾಂಸಾಹಾರ ನಿಷಿದ್ಧ: ಭುವನೇಶ್ವರದ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಮದುವೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ವಿವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಕ-ಬಳಕೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಕುಟುಂಬವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. "ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬಾರದಂತೆ ನಾವು ಮದುವೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದೇವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಯುವಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತಹ ಹೊಸ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇಂದು ವಿವಾಹದ ಕೊನೆಯ ದಿನಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಯುವ ದಂಪತಿ ಸಮಾರಂಭದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಆನಂದಿಸಿದರು.
ವಧು-ವರನ ಪರಿಚಯ: ವಧು ಶುಭಶ್ರೀ ಬಾಲಸೋರ್ನ ಸೊರೊದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರದೀಪ್ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವಿವಾಹದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ವಧುವಿನ ಕುಟುಂಬವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ವರನ ಕಡೆಯವರು ಸಹ ಸಮ್ಮತಿಸಿದರು.
"ನಾವು 2020 ರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದೆವು ಮತ್ತು 2024 ರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ಶೂನ್ಯ-ಬಜೆಟ್ ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡೆವು. ನಾವು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವ ವಿಷಯ ಇದು. ನಾವು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಾರದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಬಟ್ಟೆ ದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. "ನನ್ನ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯವನ್ನು ಅನಾಥ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು," ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಅನುಭವವು ಹೊಸದು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. "ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಇಂತಹ ಮದುವೆಯನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಜನರು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ," ಎಂದು ಶುಭಶ್ರೀ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಸ್ನಿಗ್ಧಾ ಹೇಳಿದರು.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದಿಂದ ಬಂದ ವರನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಅಂಕಿತಾ ಬೆಲ್ವಾಲ್, ಈ ಮದುವೆಯ ಆಚರಣೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು. "ತೋರಿಕೆಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಅವರು ಪಡೆದದ್ದನ್ನು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರ ಬಂದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮರ ನೆಡುವುದು, ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ, ವಸ್ತ್ರದಾನ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಹಿತ ವಿಧಾನದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ತುಂಬಾ ಚಿಂತನಶೀಲರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸಿತು," ಎಂದು ಅವರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ದಂಪತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸಹ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಭಶ್ರೀ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತ ವರ ಪ್ರದೀಪ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. "ಇಂದಿನ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನಗತ್ಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ, ಅವರು ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳಿದಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ, ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಎದುರಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆ 'ದಿವ್ಯ ವಿವಾಹ'ವು ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಸಾರಿದೆ. ಅಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುವ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
