ತಿರುಪತಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್​: ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನದ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್​ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಮೂಲಕ ದೈವಿಕ ದರ್ಶನ

ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಾಯುವ ಭಕ್ತರ ಸುದೀರ್ಘ ಸರತಿ ಸಾಲಿನ ಆಯಾಸ ಮರೆಸಲು ವಿಆರ್ ಮೂಲಕ ದೈವಿಕ ದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಟಿಟಿಡಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್​ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಟಿಟಿಡಿ ವಿಆರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 8, 2026 at 4:28 PM IST

2 Min Read
ತಿರುಪತಿ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು (ಟಿಟಿಡಿ) ಸ್ವಾಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ (ವಿಆರ್) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಯಾತ್ರಿಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ಉಪಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ.

ಈ ನವೀನ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ಗಳ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. VR ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

VR ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ತಿರುಮಲದ ದೈವಿಕ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು, ದೇವಾಲಯದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪವಿತ್ರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿಕರು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ನಿಷ್ಫಲ ಸಮಯವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದೇಣಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಮಾದರಿಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಟಿಟಿಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿವಿಧ ವಿಆರ್​ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಧರಿಸಲು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಅನುಮೋದನೆಗಳು ದೊರೆತ ನಂತರ, ವಿಆರ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯಾತ್ರಿಕರು ತಿರುಮಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು.

ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್: ಟಿಟಿಡಿಯು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸೇವೆಗಳನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಜನಸಂದಣಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಯಾತ್ರಿ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಟಿಟಿಡಿಯ ವೈಕುಂಠಂ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್​ನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

TAGGED:

ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ
TTD TO INTRODUCE VR EXPERIENCE
ವಿಆರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
DIVINE DARSHAN GOES DIGITAL
DIVINE DARSHAN GOES DIGITAL

