ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಕರಣ: ಕೇರಳದ ಮಾಜಿ ಡಿಜಿಪಿಗೆ 4 ವರ್ಷ ಜೈಲು, ₹30 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್
ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಮಾಜಿ ಡಿಜಿಪಿ ಥೋಮಿನ್ ಜೆ. ಥಚಂಕರಿ ಅವರಿಗೆ 4 ವರ್ಷ ಜೈಲು, ₹30 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
Published : September 17, 2026 at 5:40 PM IST
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ (ಕೇರಳಂ): ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಾಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ (DGP) ಥೋಮಿನ್ ಜೆ. ಥಚಂಕರಿ ಅವರಿಗೆ 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, 30.84 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ತಕ್ಷಣದ ಜಾಮೀನಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಕೆ.ವಿ. ರಜನೀಶ್ ಅವರು ಈ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದರು.
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಜೈಲು: ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಲಿರುವ ಕೇರಳದ ಡಿಜಿಪಿ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಥಚಂಕರಿ ಎಂಬ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಗೀಸ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಐಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವರ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಇವರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪರಾಧದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿನಾಯ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಥಚಂಕರಿ ಅವರು ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಜನವರಿ 2003 ಮತ್ತು 2007 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಥಚ್ಚಂಕರಿ ಅವರು 64.7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.
ರಾಜ್ಯ ಖಜಾನೆಗೂ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ: ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಮೀರಿ ಶೇಕಡಾ 138 ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಖಜಾನೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಪರಾಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ (IG) ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ನಂತರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏರಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಡಿಜಿಪಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು.
ದಾಖಲೆ ರಹಿತ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಕೆ ಆರೋಪದ ನಂತರ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ತಂಡವು 2007 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿತು. ಅವರ ನಿವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2013 ರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂರ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುವಾಟ್ಟುಪುಳ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ 128 ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅದು ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಂದ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದದ್ದು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವಾದಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿ ವಿಫಲವಾದರು. ಇದೀಗ, ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
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