'ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನೇ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ': ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಗೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಪತ್ರ

ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅಡ್ಡಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರು ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 16, 2026 at 10:13 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಡ್ಡಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಭಾರತದ ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನೇ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಿಂದ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಸುಧಾರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಗೌಡರು, 'ಸಂಸತ್ತಿನ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಶಾಲ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ವಿಚಲಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಸರಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಊಹಿಸುತ್ತೀರಾ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಖಚಿತತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಡಿಪಾಯಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ಅಳಿಸಲಾಗದ ಕಹಿಯ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ವಿಷಯಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಚಿತತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಭಯವಾಗಿದೆ. ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ನನಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ನಾನು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಪಟುವಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 65 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಸುಮಾರು ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ನೀವೇ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನೀವು ಸೌಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಸಂಸದೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಭ್ಯತೆಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುವುದು, ಫಲಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಕೂಗುವುದು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಗಂಭೀರತೆಯಿಲ್ಲದ ಮನೋಭಾವವಿದೆ. ಇದು ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

