ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ; ಇದು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದ ತಜ್ಞರು!
ಪೆರಂಬೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ತಿರುಚಿರಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮಾಹಿತಿಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬಂದಿವೆ.
By PTI
Published : April 3, 2026 at 3:48 PM IST
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಿಜಯ್ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಪೆರಂಬೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ತಿರುಚಿರಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈರುಧ್ಯಗಳು ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 30ರಂದು ಪೆರಂಬೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪೂರ್ವ ತಿರುಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೂರ್ವ ತಿರುಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅನುಸಾರ. ಮಧುರೈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕೂಡಕೊವುಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನ ಪೆರವಲ್ಲೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಬೌನ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ನಟ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರೆಂಬೂರಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಖಾತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಲಿಗ್ರಾಮಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿಯ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದು, ತಿರುಚ್ಚಿ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾತೆಗಳಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಖಾತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಿರುಚಿರಪನಹಳ್ಳಿಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮುಖ್ಯ ಬ್ರಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ 90 ಸಾವಿರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಖಾತೆ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯು ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಘೋಷಣೆ, ಜನತಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ, 1951ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 125A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ದಾಖಲೆ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಉಲ್ಲೇಖವೂ ಆರು ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಅಥವಾ ದಂಡ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈ ಕುರಿತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕುರಿತು ಟಿವಿಕೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
