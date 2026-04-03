ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್​ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಫಿಡವಿಟ್​ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ; ಇದು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದ ತಜ್ಞರು!

ಪೆರಂಬೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ತಿರುಚಿರಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಫಿಡವಿಟ್​ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್​ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮಾಹಿತಿಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬಂದಿವೆ.

ಟಿವಿಕೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಿಜಯ್​ (IANS)
By PTI

Published : April 3, 2026 at 3:48 PM IST

ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಿಜಯ್​ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಫಿಡವಿಟ್​ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಪೆರಂಬೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ತಿರುಚಿರಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಫಿಡವಿಟ್​ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್​ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈರುಧ್ಯಗಳು ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್​ 30ರಂದು ಪೆರಂಬೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಫಿಡವಿಟ್​ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್​ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪೂರ್ವ ತಿರುಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಎಫ್​ಐಆರ್​ಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೂರ್ವ ತಿರುಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಫಿಡವಿಟ್​ ಅನುಸಾರ. ಮಧುರೈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕೂಡಕೊವುಲ್​ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನ ಪೆರವಲ್ಲೂರು ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಫ್​ಐಆರ್​ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಬೌನ್ಸರ್​ಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್​ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ನಟ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರೆಂಬೂರಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಖಾತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಲಿಗ್ರಾಮಮ್​ ಬ್ರಾಂಚ್​ನ ಇಂಡಿಯನ್​ ಓವರ್​ಸೀಸ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್​ನಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿಯ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದು, ತಿರುಚ್ಚಿ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾತೆಗಳಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಮ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಖಾತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಿರುಚಿರಪನಹಳ್ಳಿಯ ಇಂಡಿಯನ್​ ಓವರ್​ಸೀಸ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್​ನ ಮುಖ್ಯ ಬ್ರಾಂಚ್​ನಲ್ಲಿ 90 ಸಾವಿರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್​ ಹೊಂದಿರುವ ಖಾತೆ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯು ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಿಟ್​ ಘೋಷಣೆ, ಜನತಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ, 1951ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 125A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ದಾಖಲೆ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಉಲ್ಲೇಖವೂ ಆರು ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಅಥವಾ ದಂಡ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈ ಕುರಿತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕುರಿತು ಟಿವಿಕೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

603 ಕೋಟಿ ರೂ ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಟಿವಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್​​: ಅಫಿಡವಿಟ್​​ನಲ್ಲಿದೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾಹಿತಿ.. ಅವರು ಓದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಪೂರ್ವ ತಿರುಚ್ಛಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿಜಯ್​; ಡಿಎಂಕೆ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಪಡೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ

