ಐಫೋನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷಚೇತನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ
MMRC PRO ಪ್ರಕಾರ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಇನ್ನೂ ಅನುಮೋದಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ.
Published : November 24, 2025 at 2:18 PM IST
ಮುಂಬೈ : ನಂಬಿ ಅಥವಾ ಬಿಡಿ, ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ (MMRC) ಘೋಷಿಸಿರುವ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಐಫೋನ್ ಇಲ್ಲದವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅಂಗವಿಕಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದ ಟ್ರಿಪ್ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ರೋಕನೆಕ್ಟ್ -3 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸೇವೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಫೋನ್ (iOS) ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮವು ಭಾನುವಾರ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.
"ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅನುಮೋದಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ನಂತರ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಎಲ್ಲಾ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಎಂಎಂಆರ್ಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ವೈದೇಹಿ ಮೋರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಳಂಬವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು "ಅಸಮಂಜಸ" ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷಚೇತನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂಗವಿಕಲ ಮಾಧ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಪರ ದೀಪಕ್ ಕೈಟಕೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ''ಸರ್ಕಾರವು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ (MSRTC)ವು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಬಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ದರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಂಗವಿಕಲರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಜನರು ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ.
ಕೈಟಕೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ''MMRC ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಅಂಗವಿಕಲರು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. MMRC ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ವೀಲ್ಚೇರ್ ರ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಧ್ವನಿ-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಸೂಚನೆಗಳು, ಬ್ರೈಲ್ ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೇವೆಗಳಿಲ್ಲ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನಂತಹ ಜನರು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅಂಗವಿಕಲರಾದ ನಮಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು ಅಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಎಂದು ಕೈಟಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೈಟಕೆ ಅವರ ಮನವಿಯ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಮದಾಸ್ ಅಠಾವಳೆ ಅವರು ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ವಿಶೇಷಚೇತನರಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೋ ವಿಶೇಷಚೇತನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಚೇತನರಿಗಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಂತೆ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಅಠಾವಳೆ ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
