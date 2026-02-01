ETV Bharat / bharat

ಖಜಾನೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ?

ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಗೆ ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬರಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

UNION BUDGET HIGHLIGHT
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
By PTI

Published : February 1, 2026 at 4:33 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಗೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 64 ಪೈಸೆಯು ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026-27 ದಾಖಲೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 24 ಪೈಸೆ, ಹೂಡಿಕೆಯಂತಹ ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯದಿಂದ 10 ಪೈಸೆ, ಸಾಲವಲ್ಲದ ಬಂಡವಾಳ ರಶೀದಿಗಳಿಂದ 2 ಪೈಸೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ 21 ಪೈಸೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ 18 ಪೈಸೆ ಮತ್ತು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ)ಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ 15 ಪೈಸೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಜೆಟ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದಿಂದ 6 ಪೈಸೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕದಿಂದ 4 ಪೈಸೆ ಗಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಸಾಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ 24 ಪೈಸೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ 2026-27ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು? ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ 1 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪಡೆದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ, ರಾಜ್ಯಗಳ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸುಂಕಗಳ ಪಾಲು ಸೇರಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ 20 ಪೈಸೆ ಮತ್ತು 22 ಪೈಸೆ ಖರ್ಚಾಗಲಿದೆ.

ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 11 ಪೈಸೆ, ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 17 ಪೈಸೆ, ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 8 ಪೈಸೆ, ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಇತರ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಿಗೆ 7 ಪೈಸೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳಿಗೆ 6 ​​ಪೈಸೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳಿಗೆಂದು 2 ಪೈಸೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ 7 ಪೈಸೆ ಖರ್ಚಾಗಲಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

