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ಜಂತರ್​​ಮಂತರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಕ್ಷದ ದೀಪ್ಕೆ, ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ: ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಮನವಿ

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್​ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ, ಮತ್ತವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಜಂತರ್​ಮಂತರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಧರಣಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.

PROTEST AGAINST EXAM IRREGULARITIES
ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (PTI)
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By PTI

Published : June 21, 2026 at 11:55 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಕಾಕ್ರೋಚ್​ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ ಮತ್ತವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಧರಣಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಮತ್ತು ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ದೀಪ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. "ನಾವು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಆಂದೋಲನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ದೀಪ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಧರಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಅನುಮತಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಧರಣಿಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವಂತೆ ದೀಪ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌ನಲ್ಲೇ ಧರಣಿ ಮುಂದುವರೆಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌ಗೆ ಬರುವವರನ್ನು ತಡೆಯಬೇಡಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್​​ಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀರು, ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಈ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಲೈಟ್​​ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ದೀಪ್ಕೆ ಮತ್ತು ಧರಣಿನಿರತರಿಗೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀರಿ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು ಷರತ್ತುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಆದರೆ ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ದೀಪ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ದೀಪ್ಕೆ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದರು.

ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು. ಇದರಿಂದ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ದೀಪ್ಕೆ, ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮಾರ್ಗವು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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PROTEST AGAINST EXAM IRREGULARITIES

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