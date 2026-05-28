ಟೈಲರ್ಗೆ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ: 15 ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು ಈಗ ನನಸು!
ಪಂಜಾಬ್ನ ಲುಧಿಯಾನದ ಟೈಲರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ ಹೊಡೆದಿದೆ.
Published : May 28, 2026 at 6:24 PM IST
ಲುಧಿಯಾನ (ಪಂಜಾಬ್): ನಗರದ ದಿನೇಶ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಎಂಬುವರು ಸಿಕ್ಕೀಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ದಿನೇಶ್ ಬಿಹಾರದವರಾಗಿದ್ದು, ಲುಧಿಯಾನದ ಹೊಲಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಅವರು ಲುಧಿಯಾನದ ಘಂಟಾ ಘರ್ ಭಾನೋಟ್ ಲಾಟರಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತಲುಪಿ ಲಾಟರಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಲಾಟರಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ದಿನೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಡ್ರಮ್ ಬಾರಿಸಿ ಲಡ್ಡು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ದಿನೇಶ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಟೈಲರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಲಾಟರಿ ಏಜೆಂಟ್, ವಿಜೇತ ದಿನೇಶ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಅವರು ಬಿಹಾರದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಲುಧಿಯಾನದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಟೈಲರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಮೇ 16 ರಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ 999327 ಲಾಟರಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಪರ್ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದಿನೇಶ್ ಕುಶ್ವಾಹ್ ಅವರ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಲಾಟರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಖಚಿತವಾದ ಬಳಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಸೂಚಿಸಿದೆವು. ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಅವರು ಬಿಹಾರದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿನೇಶ್ ಅವರ ಈ ಲಕ್ಕಿ ಲಾಟರಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರೂ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿನೇಶ್ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಲಾಟರಿ ವಿಜೇತ ದಿನೇಶ್ ಕುಶ್ವಾಹ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಈ ಹಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವೆ. ನಾನು ಅನೇಕ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ದೇವರು ಈಗ ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಲಾಟರಿ ಒಂದು ಜೂಜಾಟವಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಪಂಜಾಬ್, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಸಿಕ್ಕೀಂನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ನೈಜವಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 200, 500 ರ ವಿಶೇಷ ಡ್ರಾಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
