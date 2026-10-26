ಅ.27 ರಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಟಿಕೆಟ್ಗೂ ಐಚ್ಚಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಕಡ್ಡಾಯ: ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿ
5, 10, 20 ಮತ್ತು 25 ಪೈಸೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎರಡನ್ನೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : October 26, 2026 at 7:04 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರೈಲ್ವೆ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, 45 ಪೈಸೆ ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ರಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಕವೇ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.ಹೀಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
5, 10, 20 ಮತ್ತು 25 ಪೈಸೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎರಡನ್ನೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ವಿಮೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಟಿಕೆಟ್ ದರದೊಂದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕವೇ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ವಿಮೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕವೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯು ಎಲ್ಲ ವಲಯ ರೈಲ್ವೆಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯು ಈಗ ಇದನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೂ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು 'ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ರೈಲ್ವೆ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್' (CRIS) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು CRIS ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತರ ರದ್ದತಿ ಶುಲ್ಕಗಳೊಂದಿಗೆ 45 ಪೈಸೆಯ ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಿಂದ 9 ಪೈಸೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೀಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (reservation system) ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ರಿಂದ ವಲಯ ರೈಲ್ವೆಗಳ ಅಡಿ ಬರುವ ಪಿಆರ್ಎಸ್ (PRS) ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ರಂದು ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಈ ವಿಮೆಯಿಂದ ಏನೆನೆಲ್ಲ ಇದೆ?: ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಏಕೀಕರಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು IRCTC ಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ CRIS ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ವಲಯ ರೈಲ್ವೆಗಳು, ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಪಿಆರ್ಎಸ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರ ಅಡಿ ಮರಣ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ ಶಾಶ್ವತ ಭಾಗಶಃ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ 7.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಾಯಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು 10,000 ರೂ.ಗಳ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತ 45 ಪೈಸೆ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. ಇದು ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
IRCTC ಮೂಲಕ ಇ-ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಐಚ್ಛಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ -OTISನ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು, PRS ಕೌಂಟರ್ಗಳ (ರೈಲ್ವೆ ಕೌಂಟರ್ಗಳು) ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅರ್ಹತಾ ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಮಂಡಳಿಯು, ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ (CNF), ರದ್ದತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾದ (RAC) ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ (PartCNF) ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಐಚ್ಛಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2024 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತವು 45 ಪೈಸೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭಾಗಶಃ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರ ಅರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದೇ PNR ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬರ್ತ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಮೂವರು ಕಾಯುವಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ (waiting list). ಇವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೂ ತಲಾ 45 ಪೈಸೆಯಂತೆ ವಿಮೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದೆ.
ನಿಗದಿತ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ (reservation) ವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಖರವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗೆ ರವಾನಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.
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