ಷೇರು ಮಾರಿ, ಆಭರಣ ಅಡ ಇಟ್ಟು, ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಮುರಿದು ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರಿಗೆ ₹3 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟ ವೃದ್ಧೆ

ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ದೋಚಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
Published : February 22, 2026 at 5:10 PM IST

ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್(ಉತ್ತರಾಖಂಡ್): ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವೃದ್ಧರು, ಅಮಾಯಕರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದೋಚುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನ 70 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್' ಮಾಡಿರುವ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು, 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಲಪಟಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ)ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತೆ ನಟಿಸಿ ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್'ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆ ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ) ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋಸ ಹೋದ ಮಹಿಳೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ವಿವರ: "ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಂದು ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಯೊಂದು ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡ. ಆ ಬಳಿಕ, 68 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದ. ಇದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಸಿದ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೂ ಸಹ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ನೀವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕಾದರೆ, ನಾವು ಹೇಳಿದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು. ತನಿಖೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಹಣ ವಾಪಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬಿ 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ನಡುವೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 3.09 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ನನ್ನ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಯನ್ನೂ ಮುರಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಷೇರುಗಳನ್ನೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರ ಹಾಗು ಫೋನ್ ಕರೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ:

  • ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಭಯವನ್ನು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ವಂಚಕರು ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಯಪಡದೆ ಉತ್ತರಿಸಿ.
  • ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಪ್ಪೆಸಗಿದರೆ ಪೊಲೀಸರು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಕೈಪ್, ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್‌​ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.

