ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಸನದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20 ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು: ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರ ಕಳವಳ
ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 20,000 ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದ ಡೆರೆಕ್ ಒ'ಬ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 27, 2026 at 3:48 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಡೆರೆಕ್ ಒ ಬ್ರೇನ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸುಮಾರು 20,000 ಮಕ್ಕಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಈ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಟಿವಿ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲೇ ಮಗ್ನರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳತ್ತಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 100 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಅರಿತ 68 ದೇಶಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಅತಿಯಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರದೆ ನೋಡುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಹಿಂದಿನ ಜೈವಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಸದರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲ ಡೋಪಮೈನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೆದುಳು ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ, ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಸದರು ವಿವರಸಿದರು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಸನಮುಕ್ತರಾಗಲು ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರು ಕೆಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಏಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಫೋನ್ ಮುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಅಂಕಿ ಎಣಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಕೆಲ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಸದರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಸಂಸದರು ಮೂರು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಆಪ್ ಲೈನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು, ಯುವಕರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು
"ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಸನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಯುವಜನರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ.
