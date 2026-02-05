ETV Bharat / bharat

ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸಾಬೀತು; ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 20 ವರ್ಷದ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟ

ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವನಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್​ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ವಿಕಲಚೇತನ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 5, 2026 at 8:29 PM IST

ರಾಜ್​ಕೋಟ್​ (ಗುಜರಾತ್​): ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು ವಿಕಲಚೇತನನಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ 15 ವರ್ಷದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆತನಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್​ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಯವದರ್​, ಬಳಿಯ ಗ್ರಾಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸುರೇಶ್​ ದಾಲ್ಸಿಂಗ್​ಭಾಯಿ ಮಾವಿ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಧೋರಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪೊಕ್ಸೊ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅಲಿ ಹುಸೇನ್​ ಮೊಹಿಬುಲ್ಲಾ ಶೇಖ್​ ಅವರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಯವದರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2025 ರಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಬುಧವಾರ(ಫೆ.4) ಈ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಆರೋಪಿ ಸುರೇಶ್ ಮಾವಿ ಜೂನ್ 12, 2025 ರಂದು ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಸಹಚರನ ಮೂಲಕ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದ, ಮದುವೆಯ ಹುಸಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಆಕೆಗೆ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿತ್ತು.

ಭಯವದರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆರೋಪಿಯು ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಊರಾದ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಆಕೆಯ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪದೇ ಪದೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು.

ಆರೋಪಿಯು ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ 90% ಸ್ವಾಧೀನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆತ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಈತನ ಪರ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಅಶೋಕ್ ಕನಾನಿ ಅವರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆರೋಪಿಯು ಸಂಭೋಗಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು. ಇದನ್ನಾಧರಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸುರೇಶ್ ಮಾವಿಯನ್ನು ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಕ್ಸೊ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ರ ಅಡಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 5 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಆರೋಪಿ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಅವನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಸರಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ವಾದವನ್ನು ಸಹ ಕೋರ್ಟ್​ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪುರಾವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ ಅವಳು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ಗೆ ಅಪಹರಿಸಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಆತನ ಸಹಚರ ಆರೋಪಿ ಸುನಿಲ್ ಹಿಮ್ಸಿಂಗ್ ಮಾವಿ ಇನ್ನೂ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

