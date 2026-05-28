ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕುರಿತ ಪಠ್ಯದ ವಿವಾದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲು ವಿಷಯ ಸರಿಯಿತ್ತು: NCERT ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಡ್ಯಾನಿನೋ
ವಿವಾದಕ್ಕೀಡಾದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಮೈಕೆಲ್ ಡ್ಯಾನಿನೋ ಅವರು ಖೇದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : May 28, 2026 at 3:43 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿಯ (NCERT) 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 'ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ'ದ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ, ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಈ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಸದ್ಯ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಕುರಿತಾದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಆಜೀವ ನಿಷೇಧಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ಮೂವರು ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮೈಕೆಲ್ ಡ್ಯಾನಿನೋ ಅವರು ಈಗಲೂ ಆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನ ವೇಳೆ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂಲದ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ವಾಂಸ ಡ್ಯಾನಿನೋ ಅವರು, ಮೂವರು ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಆದೇಶವು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಈ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಐಐಟಿಯ ಅತಿಥಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಾಗ ಕನಿಷ್ಠ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಗಳಾದ ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಮಿತಿ (ಎನ್ಎಸ್ಟಿಸಿ) ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಎಫ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಗಳು (ಎನ್ಒಸಿ) ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ವಿಷಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಎಂಬ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಅವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಡ್ಯಾನಿನೋ, ತಾವು ಎಪ್ರಿಲ್ 4 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದಿತ್ತೇ ಹೊರತು, ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇರೆ ವಿಷಯದ ವಿವಾದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೆ: ಇತಿಹಾಸ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಪಠ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂತಹ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 1970 ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ (NEP) 2020 ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಚೌಕಟ್ಟು (NCF-SE) 2023 ರ ಅನ್ವಯ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಡ್ಯಾನಿನೋ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಮಂಡಳಿಯ (ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ) ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವ ಮೈಕೆಲ್ ಡ್ಯಾನಿನೋ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು.
8ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪಾತ್ರ'ದ ಕುರಿತಾದ ಅಧ್ಯಾಯವೊಂದರಿಂದ ವಿವಾದ ಉಂಟಾದ ನಂತರ, ಡ್ಯಾನಿನೋ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುಪರ್ಣಾ ದಿವಾಕರ್ ಮತ್ತು ಅಲೋಕ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಜೀವ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ.
