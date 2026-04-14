ಇದು ಪ್ರಧಾನಿಯ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ: ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದ ಕೇಂದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ
ಸಂಸತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಜನರ ಧ್ವನಿಯ ಅಡಿಪಾಯ. ಅದನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಭಾರತದ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿದೆ.
Published : April 14, 2026 at 2:55 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಏ. 16 ರಂದು ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಕೇಂದ್ರ ತರಲಾಗುವ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸಂಸದರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದ್ದಕ್ಕೆ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವು. ಇದು "ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಣಕ" ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ "ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ" ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
“Any delimitation involving an increase in the strength of the Lok Sabha must be politically, and not just arithmetically equitable.”— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 13, 2026
Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi ji writes about how the real concern in the important process of women's reservation are…
"ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಸಮಂಜಸವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವುದು ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
The special session of Parliament will begin day after tomorrow on April 16th - when the election campaign in Tamil Nadu and West Bengal will be at its peak. The Modi Govt has rejected the Opposition’s perfectly reasonable and legitimate requests to convene an All-Party meeting…— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 14, 2026
"ಈ ತನಕ, ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಸದರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾದ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ(ಗಳನ್ನು) ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಣಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿಯ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಖಂಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಮಾಣಿಕಂ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಕೂಡ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.
Narendra and Amit continue to MOCK PARLIAMENT. And how!— Derek O'Brien | ডেরেক ও'ব্রায়েন (@derekobrienmp) April 14, 2026
Today is April 14. Session in 48 hours. No one has even seen a copy of the proposed Constitutional Amendment. This is what dictatorship looks like.
"ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಒಮ್ಮತ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ದೇಶದ ಜನರ ಧ್ವನಿಯ ಅಡಿಪಾಯ. ಅದನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದು ಭಾರತದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೇ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದಂತೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದು ಖಚಿತ ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆಯ ಈ ಅಧಿವೇಶನದ ಪ್ರಮುಖ ಅಜೆಂಡಾ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದಿರುವುದರ ಹಿಂದಿನ ನೈಜ ಉದ್ದೇಶ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಲ್ಲ, ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೀಯ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
On Ambedkar Jayanti, as we remember B. R. Ambedkar—the architect of our Constitution—the Modi government is turning parliamentary democracy into a mere formality.— Manickam Tagore .B🇮🇳மாணிக்கம் தாகூர்.ப (@manickamtagore) April 14, 2026
A special session of Parliament is being rushed on April 16, right at the peak of election campaigning in Tamil Nadu… pic.twitter.com/pJ1zQFLQDE
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಲೇಖನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮುಖವಾಡ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಸೀಮಾ ನಿರ್ಣಯ ಎಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಜತೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ರಿಂದ 18 ರವರೆಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಸದನದ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾಯ್ದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ 'ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ವಂದನ ಅಧಿನಿಯಂ'ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು 2029 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಪುದುಚೇರಿ, ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಂದು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿವೆ.
