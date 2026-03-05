ETV Bharat / bharat

ಗುಜರಾತ್​ಗೆ ಕರಾಳ ಹೋಳಿ: 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವು, ಒಡಿಶಾದಲ್ಲೂ ನಾಲ್ವರು ದುರ್ಮರಣ

ಸಂಭ್ರಮದ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಶೋಕಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಬದಲಾದ ಘಟನೆಗಳು ಗುಜರಾತ್​ನ ವಿವಿಧೆಡೆ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. 25 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

HOLI TRAGEDIES
ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ದುರಂತ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 5, 2026 at 9:47 AM IST

ಅಹಮದಾಬಾದ್(ಗುಜರಾತ್): ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಶೋಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧೆಡೆ ನದಿಗಳು, ಕಾಲುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂರತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ಸಾವುಗಳು, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಗರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ 7 ಸಾವುಗಳು, ಮಹಿಸಾಗರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಸಾವುಗಳು, ನರ್ಮದಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಸಾವುಗಳು, ಅರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸಾವುಗಳು, ಅಮ್ರೇಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಸಾವು ಮತ್ತು ದ್ವಾರಕಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಸಾವು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 30 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ.

ಸೂರತ್: ಮಂಗ್ರೋಲ್ ಪನ್ಸಾರಾದ ಕಿಮ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಮೂವರು ಯುವಕರು ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಧುಲೇತಿ(ಹೋಳಿ) ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ನಡುವೆ, ಸೂರತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗ್ರೋಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಪನ್ಸಾರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಕಿಮ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಮೂವರು ಯುವಕರು ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪನ್ಸಾರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕರು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೋಳಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಹತ್ತಿರದ ಕಿಮ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ತೆರಳಿದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆಳವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಈಜುಗಾರರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನದಿಯ ನೀರಿನಿಂದ ಮೂವರು ಯುವಕರ ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಮೃತರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವಲಸಿಗರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಗುಜರಾತಿ ಯುವಕ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂರತ್: ಇಸ್ರೋಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಿಂದೋಲಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾಲ್ವರು ಯುವಕರು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಬಣ್ಣದಾಟದ ಬಳಿಕ ಮಿಂದೋಲಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಹೋದ ಆರು ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ದುರಂತವಾಗಿ ಮುಳುಗಿ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲೂ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕುಬೇರ್‌ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ನಾಲ್ವರು ಯುವಕರು ಕೋಟರ್‌ಪುರ ನಂದಿಗ್ರಾಮ್ ಬಳಿಯ ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಮೂವರು ಯುವಕರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, ಓರ್ವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಸೀತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಜೋಲಾಸರ್ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಸಾಗರ್: ಒಂದೇ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲ್ವರು ಯುವಕರು ಮೃಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಥಂಭ ಬಳಿಯ ರಾಘವನ ಮುವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಯುವಕರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಮಡುಗಟ್ಟಿದೆ.

ನರ್ಮದಾ: ಸಿಸೋದರ ಮತ್ತು ಉರಿ ನಡುವಿನ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಯುವಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಯುವಕನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾರವಾನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂರು ಜನರು ಸಿಸೋದರ ಗ್ರಾಮದ ಮಸೀದಿಗೆ ಎಸಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಅವರು ನರ್ಮದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆಹ್ಸಾನಾ: ಮೆಹ್ಸಾನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೋತಿಡೌ ಮತ್ತು ಕಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಯುವಕರು ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಮೋತಿಡೌ ಬಳಿಯ ಸುಜಲಾಮ್ ಸುಫಲಾಮ್ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆಹ್ಸಾನಾ: ಕಾಡಿಯ ಪಂಥಕ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕಾಡಿಯ ಥೋಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಧ್ವಾಯಿ ಮಾತಾಜಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ನರ್ಮದಾ ಕಾಲುವೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ.

ಅರಾವಳಿ: ಜಲಂಪುರ ಬಳಿಯ ಮಜುಮ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅರಾವಳಿ: ಅರಾವಳಿಯ ಮಾಲ್ಪುರದ ನವದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಇಬ್ಬರು ಅಮಾಯಕ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಈಜುಗಾರರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ದ್ವಾರಕ: ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಓರ್ವ ಬಾಲಕ ಮುಳುಗಿ ಮೃಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಣ್ಣದ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಶೋಕಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಒಡಿಶಾದಲ್ಲೂ ನಾಲ್ವರು ಸಾವು:

ಭುವನೇಶ್ವರ: ಬಣ್ಣಗಳ ಹಬ್ಬ ಕೆಲವರಿಗೆ ದುಃಖ ತಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೋಳಿ ದುಃಖ ಮಡುಗಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಜಾಜ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ 3 ಜನರು ಮತ್ತು ಕಟಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

