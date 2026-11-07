ಹುಲಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಲದ ಮರ ಇದೀಗ ಕಾಳಿ ಮಾತೆಯ ಚಿರಸ್ಥಾನ; ಈ ದೇಗುಲದಲ್ಲೂಂಟು ನೂರಾರು ವಿಗ್ರಹ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೇಗುಲ ಇಂದು ಕಾಳಿ ಮಾತೆ ದೇಗುಲವಾಗಿ ಭಕ್ತರ ತಾಣವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.
Published : November 7, 2026 at 4:39 PM IST
ಸಾಗರದ್ವೀಪ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಧಸ್ಪಾರ ಆದಿ ಕಾಳಿ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳಿ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇದು ಎಂಬುದು. ಈ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಐದು ದೊಡ್ಡ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭಕ್ತರು ನೀಡುವ ಕಾಣಿಕೆ. ಈ ದೇಗುಲದ ವಿಶೇಷತೆ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಈಡೇರಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕಾಣಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಕ್ರಮಬದ್ದವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅರ್ಚಕರು.
ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಆಲದ ಮರವಿತ್ತು. ಸಾಗರದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಡೆದುಬಂದ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದ ಜನರು ಒಂದು ಸರಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಾಗಬಾರದು, ತಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು.
ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ಇದೀಗ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿಗಳು ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯವಿತ್ತಂತೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗಲು ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದಟ್ಟ ಕಾಡಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನೆನೆಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಸುಂದರಬನದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮರ ಕಡಿಯುವವರು ಮತ್ತು ಜೇನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರು ರಾಯಲ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಹುಲಿಗಳು ಕಾಣಸಿಗುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹುಲಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಆಲದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕಾಳಿಯಮೊದಲು ಕೋರಿದವರು ಈ ಅರಣ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಆಗಿದ್ದರು.
ಅವರು ಕಾಳಿ ಮಾತೆಗೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬರತೊಡಗಿದಂತೆ, ಮರದ ಕೆಳಗಿನ ಆ ಸ್ಥಳವು ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ತಾಣವಾಯಿತು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ, ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಸುಮಾರು 450 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಸಾಗರದ್ವೀಪದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ವಸಾಹತುಗಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ನಿಖರವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ.
ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಉತ್ಪಲ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಗಂಗಾಸಾಗರ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಬಂದ ಮೊದಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಳಿ ದೇವಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ನಂಟಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ
ಕೃತಜ್ಞತೆಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳು: ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಡು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬರುವ ಜನರು, ಇಷ್ಠಾರ್ಥ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ತರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇಂತಹ ಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ದೇಗುಲ ತುಂಬಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಸಂದರ್ಶಕರು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಮೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಭಕ್ತರಾದ ಗೀತಾ ಪತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾಯಿಯೇ ಅಪಾರ ಮಹಿಮೆಯೇ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ ಭಕ್ತರು ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಗರ ದ್ವೀಪದಾದ್ಯಂತ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಜನರು ಆಕೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದೇವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕ (ಸೇವಾಯತ್) ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡಾ ಮಾತನಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರಂಪರೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಗರ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯೂ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕನಾಗಿ ನಾನು ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ತಾಯಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಭಕ್ತರು ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಕರುಣೆಯ ಮೂರ್ತರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಬರುವವರ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾಳೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರೇ ಸ್ವತಃ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿಯು ಈ ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು, ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿಯಿಲ್ಲದ ಅರ್ಪಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸಾತ್ವಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ತಿಕ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ: ಕಾಳಿ ಪೂಜೆ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ದೀಪಾಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನದಂದು ದ್ವೀಪದಿಂದ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಧಾಸಪಾರಾದ ಜನರಿಗೆ, ವರ್ಷವಿಡೀ ತಾವು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಈ ದೇವಾಲಯವು, ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾತ್ರಿಯಂದು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಕ್ತರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾಣವಾಗಿದೆ.
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