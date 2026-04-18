ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವವರೆಗೂ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ! ಐಎಎಸ್ ಆಸೆ ತ್ಯಜಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಬಿಹಾರದ ಯುವಕ!
ಬಿಹಾರದ ಗಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಲುಹಾರ್ ಗ್ರಾಮದ 35 ವರ್ಷದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಮಾಡಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 18, 2026 at 6:01 PM IST
ಗಯಾ (ಬಿಹಾರ): ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುವುದು ಸಲಭ. ಆದರೆ, ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಹಾರದ ಗಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಲುಹಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ತಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟುವವರೆಗೂ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಇದೀಗ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಅಪರೂಪ ಹಾಗೂ ಖುಷಿ ನೀಡುವ ಘಳಿಗೆ ಎಂದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸ್ವೀಕಾರ: ತಮ್ಮ ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸ್ವೀಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದ ಗಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತರಾವಪರ್ಹಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ಜ್ಞಾನ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಆಶಯವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಓದುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತಾದರೂ ಫಲ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಂಬ ಹಠ ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದೆ. ಐಎಎಸ್ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಧೈರ್ಯಗೆಡಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಜನರು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಹುಚ್ಚುತನವೆಂದು ಕರೆದರು. ಉತ್ಸಾಹವು ಎಲ್ಲಾ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಹುಚ್ಚುತನವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಹರಸಾಹಸ ಕಂಡು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಶಾಲೆಗಾಗಿ ತಾವು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸಿದ್ಧ: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇಸರ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಯಾವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆವು. ಇಂದು ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬಹುತೇಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಐಎಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ: ನಾನು ಐಎಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಿಹಾರದ ನಳಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ 11 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಸೋನು ಕುಮಾರ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕಳಪೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದ. ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ತನ್ನ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ. ಈ ಬಾಲಕನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಬಳಿಕ ನನ್ನಲ್ಲೊಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಈ 11 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೇ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನೇಕೆ ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಕು? ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಆಗಲೇ ಹಠ ತೊಟ್ಟೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟುವವರೆಗೂ ನಾನು ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈ ಹಠ ತೊಟ್ಟೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದು, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಅನಕ್ಷರತೆ ಮೇಲುಗೈ: ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 700 ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 100 ಮನೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಬ ಬೆಳಕು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಈವರೆಗೂ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವಿಲ್ಲ. 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ತರಾವಪರ್ಹಿ ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಅನಕ್ಷರತೆ ಇನ್ನೂ ಶಾಪವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಅನಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನೇ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹಳೆಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಭೇಟಿ ವಿಫಲ: ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 101 ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಯಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮರದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ, ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದೆ. ಇಂದು, ತರಾವಪರ್ಹಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೌರ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಧರ್ಮೇಂದ್ರನ ತಾಯಿ ಚಂಪಾ ದೇವಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನನ್ನ ಮಗ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಈ ಹಠದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗಲೂ ಅವನು ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫಲ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಈಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಕೂದಲಿಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ರಾಮಶಿಶ್ ಭಾರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೇ ಜನರು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮೈಲುಗಟ್ಟಲೆ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಾಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಕಲಿಯಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕನಿಷ್ಠ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
