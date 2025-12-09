ETV Bharat / bharat

ಇಂಡಿಗೋ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ವಿಮಾನಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.5 ರಷ್ಟು ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ ಡಿಜಿಸಿಎ

ಸಾವಿರಾರು ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದಾಗಿ ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಂಡಿಗೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

FLIGHT SCHEDULE CUTTING
ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳು (PTI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 9, 2025 at 6:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ಇಂಡಿಗೋದ ಸಾವಿರಾರು ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಕಾರಣ, ವಾಯುಯಾನ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಜಿಸಿಎ) ಇಂಡಿಗೋದ ವಿಮಾನಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಕಡಿತ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ದೇಶಿಯವಾಗಿ ಇಂಡಿಗೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವ ವಿಮಾನಗಳನ್ನೇ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆದೇಶ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

2024ರ ಚಳಿಗಾಲದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ ಶೇಕಡಾ 9.66 ರಷ್ಟು ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 6.05 ರಷ್ಟು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅದರ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಇಂಡಿಗೋ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಡಿಜಿಸಿಎ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಈ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಳಿಕೆಯು ಇಂಡಿಗೋವು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2025-26 ರ ಚಳಿಗಾಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದಿನಕ್ಕೆ 2,200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದೆ.

ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ: ದೇಶಿಯ ವಿಮಾನ ದೈತ್ಯ ಇಂಡಿಗೋದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು, ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳ ಸುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಅಥವಾ ವಿಮಾನ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ರಾಮ್​ ಮೋಹನ್​ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂಡಿಗೋದ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ಬಳಿಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ರಿಂದ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಸಿಎ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕೇಳಿದ ಇಂಡಿಗೋ: ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ್ದ ಶೋಕಾಸ್​ ನೋಟಿಸ್​​ಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆದ ಅಡಚಣೆಗೆ ಐದು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೋರಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ, ಹವಾಮಾನ, ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಜಾರಿ, ಪೈಲಟ್​ಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ವಾಯುಯಾನದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳುವಾಗಿರಿಸಿರುವ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ಪರಿಹಾರ!

ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳ ರದ್ದತಿ ವಿಚಾರ: ತುರ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್

TAGGED:

DGCA
MINISTRY OF CIVIL AVIAITION
RAM MOHAN NAIDU
AVIATION SECTOR
INDIGO FLIGHT SCHEDULE CUTTING

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.