ಇಂಡಿಗೋಗೆ ಎಫ್ಡಿಟಿಎಲ್ ಮಾನದಂಡಗಳಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡಿದ DGCA; ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ
ಇಂಡಿಗೋದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಅದರ ಕಳಪೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅನುಸರಣೆ ವಿರೋಧಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವಾಯುಯಾನ ತಜ್ಞರೊಬ್ಬರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 5, 2025 at 7:02 PM IST
ನವದೆಹಲಿ : ಭಾರತದ ವಾಯುಯಾನ ಜಾಲವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ, ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಜಿಸಿಎ) ಇಂಡಿಗೋಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಿಮಾನ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಮಯ ಮಿತಿಗಳ (ಎಫ್ಡಿಟಿಎಲ್) ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಮುಖ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾದ ಪರಿಣಾಮ ಸಾವಿರಾರು ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಡಿಸಿಜಿಎ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದಕೊಂಡು, ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಪುಣೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟವನ್ನು ರದ್ದಾಗಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನಗಳು ಸಿಗದೇ ಪರದಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮ ಇಂಡಿಗೋ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಸಿಎ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ (ಎಂಒಸಿಎ) ನಡುವೆ ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದವು. ಮಾತುಕತೆ ಬಳಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ.
ಇಂಡಿಗೋ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಎಫ್ಡಿಟಿಎಲ್ ಮಾನದಂಡಗಳ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ನಿಯಂತ್ರಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ರೋಸ್ಟರಿಂಗ್ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಗೋ ಹೇಳಿದೆ. ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ವಾಯುಯಾನ ತಜ್ಞ ಅಜಯ್ ಜಸ್ರಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಜಿಸಿಎ 2025 ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 15 ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಆಫ್-ಪೀಕ್ ಅವಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ, ವಿಮಾನಗಳ ರದ್ಧತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಜಸ್ರಾ ಇಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಚರ್ಚೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ ಹಲವಾರು ಲೋಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಡಿಜಿಸಿಎ ಹೇಳಿದೆ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆಯ ಕೊರತೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಡಿಜಿಸಿಎಯಿಂದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ : ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂತರಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಇಂಡಿಗೋ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಕಠಿಣ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳು ವಿಮಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬಳಕೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವ ಕ್ರಮಗಳು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ರೋಸ್ಟರಿಂಗ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಸ ವಿಧಾನವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಳಜಿಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದರೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಹಕ್ಕು DGCAಗೆ ಇರಲಿದೆ.
ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?: ವಿಮಾನ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಜಾರಿಯಿಂದ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ದಟ್ಟಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೂರಾರು ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದಾಗಿದ್ದವು ಇಲ್ಲವೇ ತಡವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಏನಿವು ಪ್ರಮುಖ ಎಫ್ಡಿಟಿಎಲ್ ಮಾನದಂಡಗಳು:
ಗರಿಷ್ಠ ಕೆಲಸದ ಸಮಯ : ದಿನಕ್ಕೆ, ವಾರಕ್ಕೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ಗರಿಷ್ಠ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನಿಷ್ಠ ವಿಶ್ರಾಂತಿ : 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿ (ಹಾರಾಟದ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ದ್ವಿಗುಣ).
ವಾರದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು 36 ರಿಂದ 48 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ: ಸಿರ್ಕಾಡಿಯನ್ ಲೋ (WOCL) ವಿಂಡೋವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ತವ್ಯದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆಯಾಸ ನಿರ್ವಹಣೆ: ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆಯಾಸ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ 'ಆಯಾಸ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ' (FRMS) ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.
ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಸುರಕ್ಷತೆ: ಪೈಲಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ: ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುವುದನ್ನು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.