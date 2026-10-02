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ಪೆರಟಾಸಿ ಮಾಸ, ಸತತ ರಜೆ: ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಭಕ್ತರ ದಂಡು, ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ 20 ಗಂಟೆ ಬೇಕು!

ತಿರುಮಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ದಂಡೇ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ವೈಕುಂಠಂ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ (1 ಮತ್ತು 2) ಹಾಗೂ ನಾರಾಯಣಗಿರಿ ಶೆಡ್‌ಗಳು ಭಕ್ತರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿವೆ.

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ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಭಕ್ತರ ದಂಡು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 2, 2026 at 2:48 PM IST

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ತಿರುಮಲ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಪವಿತ್ರ 'ಪೆರಟಾಸಿ' ಮಾಸ ಮತ್ತು ಸತತ ರಜಾದಿನಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ದಂಡೇ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ವೈಕುಂಠಂ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ (1 ಮತ್ತು 2) ಹಾಗೂ ನಾರಾಯಣಗಿರಿ ಶೆಡ್‌ಗಳು ಭಕ್ತರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿಹೋಗಿದ್ದು, ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೂ ಭಕ್ತರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

ದೇವರ 'ಸರ್ವ ದರ್ಶನ'ಕ್ಕೆ (ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ್ಶನ) 20 ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, 300 ರೂ.ಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲಿನ ನಡುವೆಯೂ, ಟಿಟಿಡಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ, ಹಾಲು, ಕಾಫಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಚಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಕ್ತರ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರಿಗೆ 'ಸರ್ವ ದರ್ಶನ'ಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಗುರುವಾರದ ವಿಐಪಿ ಬ್ರೇಕ್ ದರ್ಶನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರದಂದು 78,723 ಭಕ್ತರು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಹುಂಡಿ ಕಾಣಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 4.63 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ.

ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಟೋಕನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರು: ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ, ವಿಷ್ಣುನಿವಾಸಂ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆವರಣಗಳು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿವೆ. ವಸತಿ ಮತ್ತು 'ಸರ್ವ ದರ್ಶನ' ಟೋಕನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಕ್ರವಾರದ 'ಸರ್ವ ದರ್ಶನ' ಟೋಕನ್‌ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಕ್ತರು ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಬಳಿಯೇ ಕಾಯುವಂತಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನು - ಸರಂಜಾಮುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುವಾಗ ಅವರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ದೈನಂದಿನ ಟೋಕನ್ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು 10,000 ದಿಂದ 20,000 - 25,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸೂಕ್ತ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗದೇ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡಾರ್ಮಿಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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TIRUMALA
ತಿರುಮಲ
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ತಿರುಮಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ
DEVOTEES THRONG TIRUMALA

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