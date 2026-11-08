ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಶುಭಾಶಯ
Deepavali Celebration: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಣತೆಗಳ ಹಬ್ಬವು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂತಸ, ಸಮೃದ್ಧಿ ತರಲಿ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 8, 2026 at 12:05 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಭಾನುವಾರವಾದ ಇಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ಹಿಂದೂ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಮಾಸ ಕಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗಿ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯುವಕರು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬದುಕಲು ಅವರು ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
On the auspicious occasion of Diwali, I extend my heartfelt greetings and best wishes to all Indians living in India and abroad. https://t.co/MBA0yLFjJI— President of India (@rashtrapatibhvn) November 8, 2026
ಅಸುರ ರಾಜ ರಾವಣನ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಮನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆದವು ಎಂದು ದೀಪಾವಳಿಯ ಐತಿಹ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್: ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. "ದೀಪಾವಳಿಯು ಕತ್ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕಿನ, ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿಜಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೇ - ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಜಯಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಶಾಶ್ವತ ಆದರ್ಶವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲಿ ಮತ್ತು ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
On the auspicious occasion of Diwali, I extend my heartiest greetings and best wishes to all my fellow citizens and people across the world. Diwali celebrates the universal triumph of light over darkness, good over evil and truth over falsehood, reminding us of the eternal ideal of “Satyamev Jayate – Truth Alone Triumphs.” May this Diwali bring happiness, peace and prosperity to every home and strengthen the bonds of unity and harmony. Wishing everyone a very Happy Diwali!— Vice-President of India (@VPIndia) November 8, 2026
ಇನ್ನು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬವು ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಯೋಧರೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೀಡಿಯೊ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು, ಇಡೀ ದೇಶವೇ ದೀಪಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಲಿ. ದೀಪಾವಳಿಯು ಕತ್ತಲೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ದೇಶದ ಸಂಕಲ್ಪದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಹಬ್ಬ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
Heading to Bastar to celebrate Diwali with our brave security forces. This is an area where Naxalism once held sway and now, development is flourishing. I am going to salute our brave security personnel for their sacrifices, selfless service and unwavering devotion to the nation. दीपावली के पावन अवसर पर बस्तर जा रहा हूं। कल तक जहां नक्सलियों का कहर था वहां आज विकास की बहार है। वीर जवानों, उनके बलिदान, त्याग और तपस्या को नमन करने जा रहा हूं।— Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2026
ಬಸ್ತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಧರ ಜೊತೆ ಮೋದಿ ದೀಪಾವಳಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಲು ಬಸ್ತಾರ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು, "ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಲು ಬಸ್ತಾರ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ತ್ಯಾಗ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲಿನ ಅಚಲ ಭಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಶುಭಾಶಯ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ತಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ದೀಪಗಳು ಬೆಳಗಲಿ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬವು ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳ ಬೆಳಕನ್ನು ತರಲಿ ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ! 🪔 हर घर में खुशियों और समृद्धि के दीप जलें। यह पावन पर्व पूरे भारत में सुख, शांति, सौहार्द और नई उम्मीदों की रोशनी लेकर आए। https://t.co/1HFUX5eDxL— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 8, 2026
ಸತತ ಐದು ದಿನಗಳು ವಿವಿಧ ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಚೋಟಿ ದೀಪಾವಳಿ. ಮುಖ್ಯ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಭಾಯಿ ದೂಜ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.
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