ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಲೇಪಿತ ಮೋದಕಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ: ಕೆಜಿಗೆ 27,000 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ!
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಮೋದಕಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕೆಜಿಗೆ 27,000 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಖರೀದಿ ಜೋರಾಗಿದೆ.
Published : September 14, 2026 at 7:01 PM IST
ನಾಸಿಕ್(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಲೇಪಿತ (ಫಾಯಿಲ್) ಮೋದಕಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನ ಲೇಪಿತ ಮೋದಕದ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 27,000 ರೂ. ಇದ್ದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಲೇಪಿತ ಮೋದಕದ ಕೆಜಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಗಣಪತಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲು ಈ ವಿಶೇಷ ಮೋದಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಸಿಕ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿಯೊಂದಲ್ಲಿ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೋದಕ' ಸಹಿತ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಕ್ತರು, "ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪಾ ಮೋರಯಾ, ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ಮೋರಯಾ" ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂತು.
ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳ ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆ, ಹಾಲು, ತುಪ್ಪ, ಹಿಟ್ಟು, ಹಣ್ಣು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗೆ ಸುಮಾರು 40 ರಿಂದ 45 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಕಹಿ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಡ್ಡು, ಜಿಲೇಬಿ, ಪೇಡಾ, ಬರ್ಫಿ, ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನನಂತಹ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಹಿಂದು-ಮಂದು ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಂದು ಕಿಲೋ, ಎರಡು ಕಿಲೋ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ, ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಅಥವಾ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಗೋಚರಿಸಿದವು.
ಚಿನ್ನ ಲೇಪಿತ ಮೋದಕಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ: ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ದೀಪಕ್ ಚೌಧರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೋದಕ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಲೇಪಿತ ಮೋದಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಲೇಪಿತ ಮೋದಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾವು 25 ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮೋದಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಗೋಡಂಬಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಪಿಸ್ತಾ, ಚಾಕೊಲೇಟ್, ಬಟರ್ಸ್ಕಾಚ್ನಂತಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮೋದಕಗಳನ್ನು ನಾವು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಚಿನ್ನ ಲೇಪಿತ ಮೋದಕಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಚಿನ್ನ ಲೇಪಿತ ಮೋದಕಗಳು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 25,000 ರೂ.ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಈ ವರ್ಷ, ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೋದಕಗಳು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 27,000 ರೂ.ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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