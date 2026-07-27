ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಕ್ತ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು 1 ಕೆಜಿ 200 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಬಾಬಾ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದರು.
Published : July 27, 2026 at 5:05 PM IST
ಶಿರಡಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಾಲಯದ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು 1.2 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಯಿಬಾಬಾ (ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವ) ಅವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉಡುಪಿಯ ಬಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಿಣಿ ವಿಗ್ರಹ ದಾನ ಮಾಡಿದವರು. ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಗ್ರಹದ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಾನದ ಹಿಂದಿನ ಸಾಯಿ ಭಕ್ತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಭಾವುಕರಾದರು.
"ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುವ ಬಾಬಾರವರ ಸುಂದರವಾದ ವಿಗ್ರಹ ನೋಡಿದೆ. ಆ ವಿಗ್ರಹ ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಬಾಬಾರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದೆವು. ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆವು. ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಬಜೆಟ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟು, ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಳಸಿದೆವು. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಖರೀದಿದ್ದಲ್ಲದೇ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಬಾರ್ಕೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ನುರಿತ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದೆವು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಬಾಬಾರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇಂದು ಕೊನೆಗೂ ಒದಗಿಬಂತು. ಬಾಬಾರವರ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಇಂದು ಈಡೇರಿದೆ. ನಾನು ಈ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ದಾನ ಮಾಡಲು ಪಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ದೇಣಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿರುವೆ. ಇಂದು ಸಾಯಿಬಾಬಾರವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಈ 'ಅನ್ನದಾನ' (ಆಹಾರ ದಾನ) ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಹಗುರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಸಾಯಿ ಸಂಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಾಬಾರವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಅತುಲ್ ವಾಘ್ ಅವರು ದಾನಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
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ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ 2025-26ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 660 ಕೋಟಿ ರೂ. ದೇಣಿಗೆಗಳು ಹರಿದು ಬಂದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಗದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸಂಸ್ಥಾನವು ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು 3,618 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ 256 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಾಯಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸಿಇಒ ಗೋರಕ್ಷ ಗಾಡಿಲ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶಿರಡಿಗೆ 3 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ದೇಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸಾಯಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತರು 15 ರಿಂದ 20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು ₹660 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಡಿಲ್ಕರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.