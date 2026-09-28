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ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಕನಕ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಗೆ ₹76 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರಖಚಿತ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟ ಮಾಡಿಸಿದ ಭಕ್ತ

ಈ ಕನಕ ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಜಯವಾಡದ ಇಂದ್ರಕೀಲಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿದೆ.

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ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟದೊಂದಿಗೆ ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ (Eenadu)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 28, 2026 at 11:06 AM IST

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ವಿಜಯವಾಡ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಇಲ್ಲಿನ ಇಂದ್ರಕೀಲಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಕನಕ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಗೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ₹76 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರಖಚಿತ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಿರೀಟವನ್ನು ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು, ದೇವಿಗೆ ಕಿರೀಟವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (EO) ಮತ್ತು ವೈದಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದರು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಳತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ₹50 ಲಕ್ಷದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟದ ತಯಾರಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ₹76 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವಾಯಿತು ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

GODDESS KANAKA DURGA AP
ಕನಕ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ
ವಜ್ರಖಚಿತ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟ
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ
GOLD CROWN FOR GODDESS KANAKA DURGA

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