ದೇಶೀಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇ ಚರ್ಚಾದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಲಹೆ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವಾಗ ಭಾರತ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
Published : February 6, 2026 at 1:46 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇ ಚರ್ಚಾದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಗುಜರಾತ್ನ ಅರ್ಜುನ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂನ ಸ್ನೇಹಾ ರಾಯ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಯ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿ ನೋಡುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತವು ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವಾಗ ಭಾರತ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ 1915ರಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. 1915 ರಿಂದ 1947 ರವರೆಗೆ, ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ದುಡಿದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕನಸನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ 30 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಕಂಡರು. ಇನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಗು ನಗುತ್ತಲೇ ನೇಣುಗಂಬಕ್ಕೆ ಏರಿದವರು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್. ಹೀಗೆ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇಕೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಈ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದರು.
ನೀವು ಈ ಕನಸನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಮನಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ನೀವು ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ,ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಳಕೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವವರೆಗೆ ನೀವು ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಚಣಿಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಬೂಟುಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರೆದಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಈ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಭಾರತೀಯ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಿರುವ ಹತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ವದೇಶಿ ಅಭಿಯಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತುಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ನಾನು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ ಜೀವನ, ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಾರತೀಯ ಆಯ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಯುವಕರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು 35 ಅಥವಾ 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾದಾಗ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಹೇಳಿ, ನೀವೇಕೆ ಈಗಲೇ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು.
ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಆಕಾಶವಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಹಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತು ಮೆಚ್ಚಿದೆ: ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗ: ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ಮಹತ್ವದ ಸಮಾಲೋಚನೆ