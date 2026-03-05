ETV Bharat / bharat

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಚಲನ: ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಾಗಿ ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್ ಘೋಷಣೆ; ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ?

ಬಿಹಾರದ ದೀರ್ಘವಾದಿ ಸಿಎಂ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಫರ್ಧಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬಿಹಾರ ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ ಯಾರೂ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.

ಬಿಹಾರ ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ (ANI)
By PTI

Published : March 5, 2026 at 11:34 AM IST

ಪಾಟ್ನಾ(ಬಿಹಾರ): ಬಿಹಾರ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಿಎಂ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬಿಹಾರ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಿಎಂ ಅವಧಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ ಯಾರು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಗರಿಗೆದರಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಜೆಡಿಯು ನಾಯಕ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದ ದೀರ್ಘವಾದಿ ಸಿಎಂ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು ಇದೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿರುವ ಇಂದು (ಮಾರ್ಚ್​ 5) ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೊಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​, 'ಕಳೆದೆರಡು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ (ಜನರ) ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಲದಿಂದಲೇ ನಾವು ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣಾಭಾವದಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದ ಬಲದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಘನತೆಯ ಹೊಸ ಆಯಾಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನಾನು ಹಿಂದೆಯೂ ಸಹ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸದ ಸಿಎಂ: ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​ 2005ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಆದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೋಳಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ಹೋಳಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಂದು ತಮ್ಮ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​, ದಿನವಿಡೀ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ.

ಕೊನೆ ಕ್ಷಣವರೆಗೆ ಕುತೂಹಲ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿತೀಶ್​: ಎನ್​ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಐದು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ನೂತನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ನಿತಿನ್​ ನಬಿನ್​ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್​ಎ ಶಿವೇಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ್​ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಶ್ವಾಹ್​ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಯು ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಚಲನ: ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಬಿಹಾರದ ಎನ್​ಡಿಎ ಶಾಸಕರಿಗೆಲ್ಲಾ ಇಂದು ಪಾಟ್ನಾದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಊಹಾಪೋಹಾವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಮೇಲ್ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿದ್ದು, ಅವರ ಮಗ ನಿಶಾಂತ್​ ಕುಮಾರ್​ನನ್ನು ಬಿಹಾರದ ಡಿಸಿಎಂ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಇರಲಿರುವ ನಿತೀಶ್​: ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನದ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಜೆಡಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಝಾ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರಾದ ಬಿಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್, ಶರ್ವಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಧರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಹಿರಿಯ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ನಿತೀಶ್​ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ.

