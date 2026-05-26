ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದ ಅಪರಾಧಿ ರಾಮ್​ ರಹೀಮ್‌ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ 16ನೇ ಬಾರಿ ಪೆರೋಲ್ ಮಂಜೂರು

ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದ ಅಪರಾಧಿ, ಡೇರಾ ಸಚ್ಛಾ ಸೌದಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗುರ್ಮಿತ್​ ರಾಮ್​ ರಹೀಮ್​ ಸಿಂಗ್​ಗೆ 30 ದಿನದ ಪೆರೋಲ್​ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ.

ಡೇರಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಮ್​ ರಹೀಮ್ ಸಿಂಗ್​ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 26, 2026 at 11:55 AM IST

ಚಂಡೀಗಢ: ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷ ಜೈಲುಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರವ ಇಲ್ಲಿನ ಡೇರಾ ಸಚ್ಛಾ ಸೌದಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗುರ್ಮಿತ್​ ರಾಮ್​ ರಹೀಮ್​ ಸಿಂಗ್​ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 30 ದಿನಗಳ ಪೆರೋಲ್​ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು, ರೋಹ್ಟಕ್​ನ ಸುನರಿಯಾ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ.

2017ರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಈತ​ ಇದೀಗ 16ನೇ ಬಾರಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ.

ಪೆರೋಲ್​ನಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ ಸಿಂಗ್ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿರ್ಸಾದಲ್ಲಿರುವ ಡೇರಾದ ಮುಖ್ಯಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡೇರಾ ವಕ್ತಾರ ಮತ್ತು ವಕೀಲ ಜಿತೇಂದ್ರ ಖುರಾನಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪೆರೋಲ್​ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹೊರಬಂದಿದ್ದ ಸಿಂಗ್, ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಪೆರೋಲ್​ ಮೇಲೆ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ 40 ದಿನ ಮತ್ತು 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ 21, 2025ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 30 ದಿನ ಪೆರೋಲ್​ ಮೇಲೆ ಹೊರಬಂದಿದ್ದ.

ಹರಿಯಾಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ 2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ನಲ್ಲಿ 20 ದಿನ ಮತ್ತು 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ 21 ದಿನ, ಪಂಜಾಬ್​ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ 2022ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಈತ ಪೆರೋಲ್​ ಪಡೆದು ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ.

ರಾಮ್​ ರಹೀಮ್​ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಪೆರೋಲ್​ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಶಿರೋಮಣಿ ಗುರುದ್ವಾರ ಪರ್ಬಂಧಕ್ ಸಮಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಖ್ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದವು.

2002ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಕರ್ತನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ರಹೀಮ್ ಸಿಂಗ್‌ನನ್ನು ವಿಶೇಷ ಸಿಬಿಐ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದೋಷಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ, ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಇದಾದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈತನನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು.

2024ರ ಮೇಯಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಿಬಿಐ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. 2002ರಲ್ಲಿ ಪಂಥದ ಮಾಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬವರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ರಹೀಮ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಲ್ವರನ್ನೂ ಕೋರ್ಟ್ ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು.

ಸಿರ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಡೇರಾ ಸಚ್ಚಾ ಸೌದಾ ಹರಿಯಾಣ, ಪಂಜಾಬ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

