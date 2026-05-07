ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಅಪರಾಧಿ ಜೊತೆ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿ​ ಲವ್​; ಕೈದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ ಜೋಡಿ!

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಪರಾಧಿ ಇದ್ದ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಫಿರೋಜ್​ ಖಾತೂನ್​ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ- ಫಿರೋಜಾ ಖಾತೂನ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 7, 2026 at 3:27 PM IST

ಸತ್ನಾ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಾರಣ ಬೇಕಿಲ್ಲ.. ಅದು ನೋಡುವುದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಅನೇಕ ಅಪರೂಪದ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ದೇಶದ ಗಡಿ, ವಯಸ್ಸು, ಆಸ್ತಿ- ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಮೀರಿ ಮದುವೆಯಾದವರು ನಮ್ಮ ನಡುವಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೊರತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ಜೋಡಿ ಸತ್ನಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್​ ಜೈಲ್​ನ ಸಹಾಯಕ ಜೈಲು ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕಿ (ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಜೈಲರ್​) ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ​.

ಹೌದು, ಸತ್ನಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಜೈಲು ಅಧೀಕ್ಷಕರಾಗಿರುವ ಫಿರೋಜಾ ಖಾತೂನ್​ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಇದೀಗ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 5 ರಂದು ಛತರ್ಪುರ್​ನ ಲವಕುಶ​ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಮದುವೆ ನೆರವೇರಿದ್ದು, ಇದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ : ಭೀಕರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅಲಿಯಾಸ್​ ಅಭಿಲಾಷ್​ 14 ವರ್ಷಗಳ ಜೀವವಾಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿ, 2020ರಲ್ಲಿ ಸಜಾಬಂಧಿಯಾಗಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದ ಈತನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿ ಫಿರೋಜಾ ಖಾತೂನ್ ಕೂಡ ಈತನ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾದಿದ್ದರು.

ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮದುವೆ: ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಜಾಬಂಧಿ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿ ಫಿರೋಜಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿದ್ದು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಹಿಂದು ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಅಸಮಾಧಾನ: ಚಾಂದ್ಲಾ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸತ್ನಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದರು. ಇವರ ಪ್ರೇಮ- ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಕೈದಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಸಹ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮದುವೆಗೆ ಬರದ ವಧುವಿನ ಪೋಷಕರು: ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ವರನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅನ್ಯ ಸಮುದಾಯ, ಅದರಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಮಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.

ಈ ಮದುವೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಫಿರೋಜ್​ ಖಾತೂನ್​, ಇದು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಮದುವೆಯಿಂದ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

