ಉತ್ತರ ಭಾರತವನ್ನು ಆವರಿಸಿದ ದಟ್ಟ ಮಂಜು; ಹಲವು ವಿಮಾನ, ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ರದ್ದು
ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಮಂಜು ಆವರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಂಜಿನಿಂದಾಗಿ ಗೋಚರತೆ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ್ದು ರೈಲು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
By ANI
Published : December 29, 2025 at 1:13 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಮಂಜಿನ ವಾತಾವರಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಲವು ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಮಂಜಿನ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದು ವಿಮಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿ, ಸಲಹೆ ಅನುಸರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜು ಕವಿದಿದ್ದು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ (ಐಜಿಐ) ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಗೋಚರತೆ ಕೇವಲ 50 ಮೀಟರ್ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಂಡಿಗೋ ಮತ್ತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ರದ್ದುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 3 ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಗೋಚರತೆಯಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿ ಹೊರತಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಮಂಜು ಆವರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಂಜು ಕವಿದ ವಾತಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಗೋಚರತೆ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ್ದು, ರೈಲು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ದಟ್ಟ ಮಂಜಿನಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಜನರು ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
ವಿಮಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ರೈಲು ಸಂಚಾರದಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ನವದೆಹಲಿ, ಹಳೆ ದೆಹಲಿ, ಆನಂದ್ ವಿಹಾರ್ ಮತ್ತು ಹಜರತ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೆಹಲಿ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲುಗಳು ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಳಂಬ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಿವೆ.
ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ವಾಯು: ಚಳಿಯ ನಡುವೆ ದೆಹಲಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ 402ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಗಂಭೀರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಮಂಜು, ಶೂನ್ಯ ಗೋಚರತೆ; ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 152 ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದು