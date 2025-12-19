ETV Bharat / bharat

ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಮಂಜು, ಶೂನ್ಯ ಗೋಚರತೆ; ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 152 ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದು

ದಟ್ಟ ಮಂಜಿನಿಂದಾಗಿ ಗೋಚರತೆಯು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ರಸ್ತೆ, ವಾಯು ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವಂತೆ ಐಎಂಡಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 152 ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದಾಗಿದೆ.

ದಟ್ಟ ಮಂಜಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ (ANI)
By PTI

Published : December 19, 2025 at 11:25 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಳಿ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಪಂಜಾಬ್‌ನಿಂದ ಬಿಹಾರದುದ್ದಕ್ಕೂ ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜು ಆವರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗಂಗಾ ನದಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರತೆಯು ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್​ ಅಲರ್ಟ್​ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಂಜಿನಿಂದ ರಸ್ತೆ, ರೈಲು ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ದೆಹಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಈಶಾನ್ಯ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜಿನ ಹೊದಿಕೆಯು ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆಗ್ರಾ, ಬರೇಲಿ, ಸಹರಾನ್‌ಪುರ ಮತ್ತು ಗೋರಖ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ 5.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ಗೋಚರತೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಅಂಬಾಲಾ, ಅಮೃತಸರ, ಬಟಿಂಡಾ, ಲುಧಿಯಾನ ಮತ್ತು ಆದಂಪುರ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಫ್ದರ್ಜಂಗ್ ಹಾಗೂ ಹರಿಯಾಣದ ಅಂಬಾಲಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಗ್ವಾಲಿಯರ್, ಬಿಹಾರದ ಭಾಗಲ್ಪುರ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ದಾಲ್ತೋಂಗಂಜ್​ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೋಚರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಶೂನ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

ಆರೆಂಜ್​ ಅಲರ್ಟ್​: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆಗ್ರಾ, ಅಲಿಗಢ, ಬಾಗ್‌ಪತ್, ಬರೇಲಿ, ಬಿಜ್ನೋರ್, ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್, ಇಟಾಹ್, ಇಟಾವಾ, ಫಿರೋಜಾಬಾದ್, ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್, ಹಾಪುರ್, ಹತ್ರಾಸ್, ಮಥುರಾ, ಮೀರತ್, ಮೊರಾದಾಬಾದ್, ಮುಜಾಫರ್‌ನಗರ, ಪಿಲಿಬಿತ್‌ಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ನೀಡಿದೆ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಹರಿದ್ವಾರ ಮತ್ತು ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಅಮೃತಸರ, ಫತೇಘರ್ ಸಾಹಿಬ್, ಗುರುದಾಸ್‌ಪುರ, ಪಟಿಯಾಲ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರೂರ್​ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್‌ ಇದೆ.

ಮಂಜಿನಿಂದಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣತೆ ತೀವ್ರ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ದೀಪಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ರೈಲ್ವೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ದಟ್ಟ ಮಂಜಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಂಜಾನೆ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

152 ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದು: ದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜಿನಿಂದಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಎರಡು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 152 ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 18) 16 ನಿರ್ಗಮನಗಳು ಮತ್ತು 11 ಆಗಮನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಗೋಚರತೆಯಿಂದಾಗಿ 27 ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮಾನಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ತಡವಾಗಿ ಹೊರಡುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕ ವಿಮಾನಗಳು ಗಣನೀಯ ಸಮಯದವರೆಗೆ ರನ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು.

ಉತ್ತರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

