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ದಶಕಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ತೆರೆ: ಇಂದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ; ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್​​ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್​ ಹೇಳಿದ ಜನ

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮನ್ಮಂಗಲಂ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕುಮಾರೇಸನ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ (HR&CE) ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಧಾನ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.

Denied Worship for Decades, Tamil Nadu Dalits Gain Temple Entry After Decisive Official Action
ಇಂದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 24, 2026 at 10:27 AM IST

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ಕರೂರು, ತಮಿಳುನಾಡು: ದಶಕಗಳಿಂದ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಇಂದು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪುಂಜೈ ಕಡಂಬಂಕುರಿಚಿ (ಮನ್ಮಂಗಲಂ ತಾಲೂಕು, ಕರೂರು ಜಿಲ್ಲೆ) ಯಲ್ಲಿರುವ ಅರುಲ್ಮಿಗು ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಅರುಲ್ಮಿಗು ಸೆಲ್ಲಂಡಿ ಅಮ್ಮನ್ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಮೇ 19ರಂದು ಅರುಲ್ಮಿಗು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ್ ದೇವಾಲಯದ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಪೊನ್ ಮುತ್ಥುಕುಮಾರ್, ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಕರೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೆಕ್ಟರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.

Denied Worship for Decades, Tamil Nadu Dalits Gain Temple Entry After Decisive Official Action
ದಶಕಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ತೆರೆ: ಇಂದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ (ETV Bharat)

ಈ ದೂರನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೆಕ್ಟರ್‌ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೇ 20ರಂದು ವಾಂಗಲ್ ಪೊಲೀಸರು ದೇವಾಲಯ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮುರುಗೇಸನ್ ಮತ್ತು ಕುಪ್ಪುಸಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮನ್ಮಂಗಲಂ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕುಮಾರೇಸನ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ (HR&CE) ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಧಾನ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಜೂನ್ 20ರಂದು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. HR&CE ಇಲಾಖೆಯು ಅರುಲ್ಮಿಗು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲಂಡಿ ಅಮ್ಮನ್ ದೇವಾಲಯಗಳ ಆಡಳಿತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್​ ಅರುಮುಗಂ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಭಾರತಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಂದು, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾವಿಲಕ್ಕು (ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೀಪ) ಹೊತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

Denied Worship for Decades, Tamil Nadu Dalits Gain Temple Entry After Decisive Official Action
ದಶಕಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ತೆರೆ (ETV Bharat)

ಕಡಂಬಂಕುರಿಚಿಯ ನಿವಾಸಿ ಪೊನ್ ಮುತ್ಥುಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಬಲ ಸಮುದಾಯದವರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನರು ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದಲೇ ಮಾವಿಲಕ್ಕು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಸಿಎಂ, ಕರೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೆಕ್ಟರ್‌ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿತ್ತು. ಅವರ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಿಎಂಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳಿದ್ದರೂ ‘ಕಾನೂನು-ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ’ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಪೂಜೆ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತಾ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮುಂಚೂಣಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಕರೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುತ್ಥು ಸೆಲ್ವನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾನೂನು-ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಜನರಿಗೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಪೂಜಾ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

DENIED WORSHIP
ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ
ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ
DALITS GAIN TEMPLE ENTRY
ದಶಕಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ತೆರೆ

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