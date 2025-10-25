ETV Bharat / bharat

ಪಾಕ್​ಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪರಕೀಯ ಕಲ್ಪನೆ, ಆಕ್ರಮಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಿ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒತ್ತಾಯ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಭಾರತ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

Democracy 'Alien Concept' For Pak, Must End Rights Abuses In Occupied Areas: India At UN
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಾರತದ ಖಾಯಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಯಭಾರಿ ಪರ್ವತನೇನಿ ಹರೀಶ್ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 25, 2025 at 12:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​: ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪರಕೀಯ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸೇನಾ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಕ್ರೌರ್ಯ, ಮಿಲಿಟರಿ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಭಾರತದ ಖಾಯಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಯಭಾರಿ ಪರ್ವತನೇನಿ ಹರೀಶ್, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವು ಭಾರತದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಜನರು ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕ್ರೌರ್ಯ, ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಜನರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ದಂಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿಜವಾದ, ಸಮಗ್ರ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. 80 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸಮಕಾಲೀನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಜಾಗತಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮುಂದೂಡುವುದು ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅಪಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳ ಗುಂಪು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

ಬಹುಪಕ್ಷೀಯತೆಗೆ ಭಾರತದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಅವರು, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಜಗತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತತೆ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಕಲ್ಪನೆ ಕುರಿತು ಭಾರತದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂಧನ ದರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಉಕ್ರೇನ್​ ಸಂಘರ್ಷದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗರಿಮೆ: ತುಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಂಬಂಧ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಲು ಚಿಂತನೆ - ಸಚಿವ ಗುಂಡೂರಾವ್

TAGGED:

INDIA AT UN
INDIA SLAMS PAK AT UN
PARVATHANENI HARISH
END GRAVE HUMAN RIGHTS VIOLATIONS
INDIA AT UN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಭಾರಿ ಶಬ್ಧದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ: ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳನ್ನ ಒಡೆದು ಪಾರಾದ ಆಕಾಶ್​; ಭಯಾನಕ ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪ್ರಯಾಣಿಕ!

3 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?

'ಅಬ್​ ಕಿ ಬಾರ್​ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ್'​, ಐಪಿಎಲ್ ಜಾಹೀರಾತು​ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಪಿಯೂಷ್​ ಪಾಂಡೆ ನಿಧನ; ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂತಾಪ

ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ 'ಕಾಂತಾರ' ಓಟ: ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಹಿತಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.