30 ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನೊಂದಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಎಸ್ಕೇಪ್!
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಅಭಾವದ ಮಧ್ಯೆ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ವೋರ್ವ 30 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 29, 2026 at 10:59 AM IST
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿರುವುದಿರಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ (LPG) ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಈ ಯುದ್ಧದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ 30 ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿ ಆಗಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಆತನ ಪತ್ತೆಗೆ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶನಿವಾರ ಗಜುವಾಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನಗಂಟ್ಯಾಡದಲ್ಲಿರುವ ಮಣಿಕಂಠ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಜನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಲಹರಿ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ವೈ. ಅಪ್ಪಾ ರಾವ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಜನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ತಾನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಈತ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಒಟಿಪಿಗಳನ್ನು (ಒನ್-ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಒಟಿಪಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ತುಂಬಿದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿಲ್ಲ. ಒಟಿಪಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದರಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಎಜನ್ಸಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ಎಜನ್ಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ವಿಚಾರ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಘಾತ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ದೂಡಿತು.
ಅಪ್ಪಾ ರಾವ್ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಏನೋ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು, ಎಜನ್ಸಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಗಜುವಾಕ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಅಪ್ಪಾ ರಾವ್ ಸುಮಾರು 30 ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ₹13,000 ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಎಜನ್ಸಿಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಕದ್ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆಯು ಗ್ರಾಹಕರು ಒಟಿಪಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಂಬುವಾಗ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ವೈ. ಅಪ್ಪಾರಾವ್ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಣಿಕಂಠ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಜನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಒಟಿಪಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 30 ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆತ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ(Refilling) ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಂತರ, ತಮಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ರಾಹಕರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಒಟಿಪಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಅಭಾವದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಂಬುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. - ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಅಧಿಕಾರಿ
