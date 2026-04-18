ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡನೆ ನಡೆ; ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಕ್ರಮವು ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಲವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : April 18, 2026 at 3:33 PM IST
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಬಿಜೆಪಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡನೆ ಕ್ರಮವು ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಲವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ದೂರಿದರು.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪೊನ್ನೇರಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರವು ಎಪ್ರಿಲ್ 16ರಂದು ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ತಂದು, ಮಹಿಳಾ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು 2023ರಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿತು. ಈ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಗಡಿಗಳ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡನೆಯನ್ನು ವಿಲೀನ ಮಾಡಿ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಇದು ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಕ್ರಮವು ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಲವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ನಾವು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತ ಎಂಬ ಎಂಬುದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕು, ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ತನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.
ತಮಿಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ, ನೆನಪುಗಳ ಗುಚ್ಛ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಯು ತಮಿಳುನಾಡು ಅಥವಾ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನು ತಮಿಳುನಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಭಾವವೊಂದು ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ನಾಯಕ, ಒಂದು ಭಾಷೆ, ಒಂದು ಜನರು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾದರಿಯಾದ ಪೆರಿಯಾರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಲು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಅವರು, ದೆಹಲಿಯಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ಆಳಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ, ಡಿಎಂಕೆಯಂತೆ ತಮಿಳು ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೊಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸತ್ತುಹೋಗಿದೆ. ಇಂದು ಹೊಸ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಕೇವಲ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖವಾಡದಂತಿದೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
