ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಮಸೂದೆ: ಹೀಗಿರಲಿದೆ ಸ್ವರೂಪ
Delimitation Bill: ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಮಸೂದೆಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೋಮವಾರ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಗೆಲ್ಲುವುದೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ.
Published : November 29, 2026 at 12:06 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಮಸೂದೆಗೆ (ಸಂವಿಧಾನದ 132ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ, 2026) ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮಸೂದಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೋಮವಾರ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಗೆಲ್ಲುವುದೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ.
ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ, ಜೊತೆಗೆ 1971ರ ಜನಗಣತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಈ ಮಸೂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯ ಬಲವನ್ನು 850ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು 500ರಿಂದ 650 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಂವಿಧಾನದ 170ನೇ ವಿಧಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಿದೆ.
ಎಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಮಸೂದೆಯ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗದೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಮತಕ್ಕೆ 54 ಮತಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಸೂದೆಯೊಂದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿಂದಿಯೇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು (Amendments):
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಮಸೂದೆಗಳ ವಿವರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ:
• 1971ರ ಅಂತರ-ರಾಜ್ಯ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ.
• ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ 2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಡಿ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ.
• ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ (UTs) ಇದೇ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಸೂದೆ.
ಎರಡನೇ ಮಸೂದೆಯು ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ (SC/ST) ಮಹಿಳೆಯರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ (ಮೂರು ಪೂರ್ಣ ಲೋಕಸಭಾ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ) ಶೇಕಡಾ 33ರಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವ ಮತ್ತು ಆ ನಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರು ವಿಂಗಡಣೆ ಆಯೋಗವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ ಆವರ್ತನೆ (ರೊಟೇಷನ್) ಮಾಡುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರು ವಿಂಗಡಣೆ ಆಯೋಗ: ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರು ವಿಂಗಡಣೆ ಆಯೋಗವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರು ವಿಂಗಡಣೆ ಆಯೋಗ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ 1952, 1963, 1973 ಮತ್ತು 2002ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಆಯೋಗದ ಆದೇಶಗಳು ಕಾನೂನಿನ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಈ ಆದೇಶಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆಯೋಗದ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ ಮುಂದೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಸೂದೆಗಳು ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಜನಗಣತಿ ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯೋಗವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮರುರಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಹಾಲಿ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು (CEC) ಅಥವಾ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ನಿಗದಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಿಒಕೆ ಪ್ರದೇಶವು ವಿಮೋಚನೆಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮರು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರು ವಿಂಗಡಣೆ ಆಯೋಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಆಯೋಗವು ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಐವರು ಸಂಸದರು (MPs) ಮತ್ತು ಐವರು ಶಾಸಕರನ್ನು (MLAs) ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ? ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾದರೆ 2011ರ ಜನಗಣತಿ ಆಧರಿಸಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಸಂಸತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಲಿವೆ. 6.10 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 42ಕ್ಕೆ ಏರಲಿದೆ. ಅಂದರೆ 14 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿವೆ.
ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 80 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ 120ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿವೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 42 ರಿಂದ 64, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 30, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 39 ರಿಂದ 59 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:
ಸಂವಿಧಾನದ 368ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸದನದ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಬಹುಮತ ಮತ್ತು ಹಾಜರಿದ್ದು, ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸದಸ್ಯರ ಗೈರುಹಾಜರಿಯು ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
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