ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಹದಗೆಟ್ಟ ದೆಹಲಿ ವಾತಾವರಣ; ಹಲವೆಡೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟ, ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ದಾಖಲು
ದೆಹಲಿಯ ಹಲವಾರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮಟ್ಟವು ತೀವ್ರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇತರೆ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟವು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
By ANI
Published : November 3, 2026 at 12:07 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೀಪಾವಳಿಯ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 451 ತಲುಪಿದ್ದು, ಇದು ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಟ್ಟವು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿಯ ಹಲವಾರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮಟ್ಟವು ತೀವ್ರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇತರ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟವು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ರಾಜಧಾನಿಯ ರೋಹಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ 429 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಪಂಜಾಬಿ ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ 424 ಮತ್ತು ಬವಾನಾದಲ್ಲಿ 408 ರಷ್ಟಿದೆ. ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ 352, ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 355 ಮತ್ತು ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 328 ರಷ್ಟು ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಟ್ಟ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟ ಕಳಪೆ ವರ್ಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್-3 ರಲ್ಲಿ 287, ಆನಂದ್ ವಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ 279, ಉತ್ತಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿ 274 ಮತ್ತು ಐಎಂಡಿ ಲೋಧಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 226 ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಗ್ರೇಡೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಡಿ ವಾಹನಗಳ ಪ್ರವೇಶದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಗಾಜಿಪುರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ಆಯೋಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ವಲಯಾದ್ಯಂತ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಜಿಆರ್ಎಪಿ ಎರಡನೇ ಹಂತವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಂತ-1 ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಂತ-2 ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ದೆಹಲಿ, ಹರಿಯಾಣ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು, ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನ ಸಂಚಾರವಿರುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಧೂಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ ನೀರಿನ ಸಿಂಪಡಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ಸಿಆರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ತಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಧ್ವಂಸ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದುಮ ಅಗತ್ಯ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
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